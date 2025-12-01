La falta de fondos del Moves III tiene a 40.000 compradores a la espera de las ayudas

El mercado automovilístico español ha experimentado un fuerte impulso este año: la demanda de vehículos eléctricos se ha disparado, provocando que las ayudas previstas por el Plan Moves III resultaran insuficientes frente al volumen de solicitudes.

Este plan, cuyos fondos han sido gestionados por el IDAE, estaba dotado con 400 millones de euros y fue aprobado la pasada primavera, con vigencia retroactiva desde el 2 de enero. El objetivo del Gobierno es que estuviese activo hasta el próximo 31 de diciembre.

Sin embargo, la distribución de los fondos por comunidades autónomas -basada en la población y no en la demanda- provocó que regiones con alta demanda, como la Comunidad de Madrid y Cataluña, agotaran sus partidas en julio y septiembre, respectivamente.

Andalucía, también pendiente de nuevos fondos

Actualmente hay al menos ocho comunidades autónomas más que se han ido sumando a esta lista, entre las que está Andalucía, de las ya no disponen de esos sus fondos, de modo que aun con el plazo del programa abierto hasta finales de año, las nuevas solicitudes quedan en un limbo: pueden optar a la ayuda, pero sin garantía de que finalmente se les conceda.

Esta situación genera incertidumbre entre los demandantes de las ayudas a la compra, pues muchos se encuentran a la espera de una subvención que podría no llegar, lo que en algunos casos implica adelantar un desembolso elevado o replantear la inversión.

Desde el sector automovilístico se advierte un posible impacto en las ventas, ya que esta situación puede paralizar operaciones a la espera de que se produzca un refuerzo presupuestario o se apruebe un nuevo plan. Además, el agotamiento de los fondos coincide con un momento en el que las ventas de eléctricos e híbridos enchufables, las tecnologías a las que empuja el Moves, venían experimentando una constante subida: es posible que los turismos de estos tipos, ambos con etiquetas Cero, acaben el año con una cuota del 22,8 por ciento del mercado, repartida casi equitativamente entre unos y otros.

El Plan España Auto 2030 podría dar continuidad al Moves

En este contexto, se presentará en breve el Plan España Auto 2030 que prevé un nuevo esquema de ayudas más centralizado, con gestión directa desde el Gobierno y un fondo único para todo el territorio nacional.

Este cambio pretende evitar desigualdades territoriales, agilizar los trámites y asegurar que los fondos lleguen a los beneficiarios independientemente de la comunidad donde residan o realicen la compra.

Sin embargo, está por verse que ocurre con los más de 40.000 expedientes actualmente en lista de espera e iniciados en el marco del Moves III. En concreto, y según la demanda realizada por la Agencia Andaluza de la Energía serían necesarios 25 millones de euros más para esta comunidad dado el éxito de la demanda y que tiene 1.500 solicitudes en lista de reserva, más allá de las nuevas peticiones que todavía podrían sumarse a ellas.

En Andalucía se han recibido a lo largo del año y hasta finales de noviembre un total de 15.800 solicitudes de ayudas a la compra conforme a las condiciones del Moves III y que se atienden por orden de presentación, de las que se habrían admitido a trámite cerca de 14.400.