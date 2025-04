El Congreso convalida la prórroga del Moves III, con abstención del PP y Vox en contra

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto que prorroga el Plan Moves III para todo 2025, un paquete de ayudas al vehículo eléctrico dotado con 1.735 millones de euros que ha apoyado todo el hemiciclo salvo el PP, que se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra.

Este programa recoge ayudas retroactivas desde el 1 de enero de entre 7.000 y 9.000 euros en caso de compra de vehículos eléctricos y achatarramiento para vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos, mientras que para los turismos, la ayuda alcanza los 4.500 euros por vehículo (7.000 euros con achatarramiento).

También se prorrogará por un año la deducción del 15 por ciento del valor de la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. La base máxima de la deducción será 20.000 euros y estará constituida por el valor de adquisición del vehículo, incluidos los gastos y tributos inherentes a la compra.

Aagensen destaca la importancia del decreto en medio de los aranceles

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido a los grupos parlamentarios su voto favorable a la convalidación del decreto, más si cabe en un contexto de tensiones comerciales globales por los aranceles impulsados por Estados Unidos.

"La norma que hoy sometemos a convalidación cobra especial relevancia en este contexto, tanto para la industria como para los consumidores, para dar certidumbre", ha subrayado la vicepresidenta. Durante su intervención, ha recordado que las ayudas del programa, que son presupuestadas por el Gobierno pero gestionadas por las comunidades autónomas, tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero y estarán vigentes durante todo 2025.

También ha destacado que el decreto incluye una dotación adicional de 400 millones al programa que había vigente en 2024 y una deducción del 15 por ciento en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico enchufable y de pila de combustible y puntos de recarga.

Apoyo de Sumar y PNV al plan del Gobierno

Durante el debate, Sumar y PNV han avanzado desde tribuna su voto favorable al decreto, aunque también han deslizado algunas críticas sobre la burocracia del programa y la falta de electrificación en España.

En el turno de Sumar, Júlia Boada ha sentenciado que el apoyo de su grupo al decreto es "claro y rotundo", pero ha urgido a adoptar medidas para impulsar la movilidad eléctrica en España y acercarse a números como los de Portugal.

Para conseguir este hito, la diputada ha sugerido trabajar en la "inmediatez" y "automatismo" en la concesión de las ayudas, pues en la actualidad las subvenciones tardan más de un año en llegar al perceptor. También ha apostado por impulsar la red de recarga del país, ya que en España por cada 100 kilómetros de carretera hay de media cuatro puntos, mientras que en Portugal la cifra asciende a nueve.

Idoia Sagastizabal, del PNV, ha señalado que el programa tiene que mejorar en términos de burocracia, puesto que tanto fabricantes y compradores se han quejado por los retrasos de las ayudas en algunas autonomías.

EH Bildu y ERC critican como funcionan las deducciones fiscales

Por el lado de EH Bildu, Mikel Otero también ha avanzado su voto favorable, pero ha criticado que las ayudas fiscales del programa no se adhieren al principio de "quien contamina, paga", pues las deducciones son las mismas para vehículos híbridos y eléctricos, cuando los primeros son más contaminantes que los segundos.

En términos parecidos se ha pronunciado la diputada de Esquerra Republicana (ERC) Inés Granollers, quien ha indicado que dentro de los vehículos elegibles para aplicar deducciones fiscales se encuentran los híbridos enchufables y las pilas de combustibles, tecnologías que considera de "transición".

El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha dicho que la renovación del Plan Moves II es positiva, pero ha denunciado la mala gestión de algunas comunidades autónomas, así como que en plena guerra comercial por los aranceles de Estados Unidos este programa bonifica la compra de vehículos eléctricos de Tesla, marca estadounidense propiedad de Elon Musk, que es asesor Donald Trump.

Junts dice que el decreto viene con retraso y el PSOE responde

Aunque no ha adelantado su sentido del voto, Josep Maria Cruset, de Junts, se ha mostrado especialmente crítico con el decreto, que ha tachado de "despropósito" porque sólo es una prórroga del plan que estaba vigente en 2024 y viene con un retraso de "cuatro meses" que "han puesto en riesgo al sector de la automoción". "Miles de ciudadanos han decidido no comprar un coche porque no había garantía de después acceder a las ayudas", ha denunciado.

Y la diputada del PSOE, María Montserrat Chavarría ha respondido al diputado de Junts que si el decreto ha llegado al Congreso con retraso es porque su grupo, junto con PP y Vox, votaron en contra del mismo hace meses. "Eso sí que es un despropósito", ha replicado.

En este sentido, la diputada socialista también ha espetado a PP y Vox que votaran en contra del decreto ómnibus que incluía la prórroga del Plan Moves, así como el resto de medidas económicas, industriales y sociales que incluía por "puro interés táctico y partidista".

PP y Vox denuncian la falta de neutralidad tecnológica

El diputado de Vox Ricardo Chamorro ya ha dicho en tribuna que su grupo votará en contra del decreto porque, entre otros motivos, el Plan Moves III incumple el criterio de neutralidad tecnológica al incentivar "únicamente" los vehículos eléctricos.

Asimismo, ha denunciado que el programa plantee subvenciones al coche eléctrico cuando sus precios son "inalcanzables" para las clases más humildes. "Se ayuda a quienes menos ayudas económicas necesitan", ha apostillado.

Por último, el diputado del PP Paco Conde ha reprochado en su intervención que el Gobierno haya tardado tanto tiempo en traer el decreto al Congreso, lo que ha dejado al sector en una situación de incertidumbre con estas subvenciones.

También ha criticado la falta de neutralidad tecnológica en la concesión de las ayudas y, en la línea de Vox, ha puesto énfasis en las "enormes dificultades" de los usuarios para adquirir un coche eléctrico por precio, autonomía y falta de puntos de recarga en la red.