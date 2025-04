Alpine presenta el nuevo A290, el primo de Zumosol del Renault 5 E-Tech

En Renault Group no sólo la casa madre está sumando constantemente modelos o versiones eléctricas nuevas, sino que también tiene planes de futuro inmediato tanto para Dacia como para Alpine en este sentido.

Así cuenta con la marca originalmente rumana para ofrecer vehículos ultraeconómicos -el Dacia Spring es buena prueba de ello-, posicionados por debajo de los modelos que puedan nutrir la oferta de Renault; mientras que con Alpine se buscará lo contrario: aportar una gama diferenciada por mayores niveles de potencia y aspectos muchos más radical.

El Alpine A290 es el primer modelo de una nueva generación de la marca perteneciente al Renault Group y radicada en Dieppe (Francia).

Es, por tanto, lo que se espera de una marca que desde sus primeros pasos desarrollaría sus propios modelos deportivos, como el mismísimo A106 de 1955 que se basaba en el Renault 4/4 por mucho que no lo pareciera. Tras éste vendrían mucho más como los A108 basados en los Dauphine; el mítico A110 emparentado con los Renault 8 y los menos exitosos A310 y GTA/A610, este último el primero ya desarrollado y producido por Renault al funcionar Alpine como su filial.

Desde el relanzamiento de la marca en 2017, Alpine exclusivamente contaba en su gama con un coupé biplaza de 4,17 m y siempre motores de gasolina de 1,8 litros con versiones desde 252 a 345 CV, el nuevo a A110 lanzado en 2017 que, ahora está en su fase final de comercialización.

El A390 es el futuro Alpine, un modelo eléctrico de 4,62 m de largo, 1,89 de ancho y 1,53 de alto. Actualmente, está en la fase final de su desarrollo.

El futuro nuevo modelo de aspecto muy diferenciado respecto a los Renault de Alpine será el A390, cuya presentación se producirá a finales del próximo mes de mayo, coincidiendo con el 70 aniversario de la marca, pero antes de que este desembarque, el presente es del A290.

A290, un utilitario muy potente en sus dos versiones

Este viene a ser una versión deportiva del también recientemente lanzado Renault 5 E-Tech, con algunos elementos distintos de su decoración y, lo que es más notable, una gama de mayor potencia.

Las dimensiones de la carrocería de este utilitario son 4,00 m de longitud, 1,82 de ancho y 1,51 de alto, es decir, levemente mayor que el E-Tech, con el que comparte la distancia entre ejes de 2,53 m al disponer de la misma plataforma: la AmpR Small. Su aspecto, en cierto modo basado en algunos elementos al del A110, ya lo adelantó con fidelidad el concept car A290_ß.

En el aspecto técnico, el A290 ya fabricado en serie cuenta con un sistema de propulsión completamente eléctrico con dos diferentes motores. En el caso de las versiones GT y GT Premium éste es un síncrono de rotor bobinado -montado sobre chasis de aluminio-, como los que emplean los Mégane y Scenic, de 180 CV (130 kW) y 285 Nm, por tanto, más potente que el que tiene su primo el Renault 5 E-Tech. Este se conforma con en su versión tope con 150 CV (110 kW). En cuanto a las versiones GT Performance y GTS recurren a uno del mismo tipo, pero aún más enérgico: 220 CV (160 kW) y 300 Nm.

Los coches eléctricos más parecidos al Alpine A290 hoy a la venta son los Mini Aceman E y SE. Con ellos tiene en común la agilidad dinámica.

También tienen este último motor las 1.955 unidades de la serie limitada Première Édition, sólo disponible durante la fase inicial de comercialización de este A290.

Con el motor más potente la aceleración de 0 a 100 km/h se consigue en 6,4 segundos, uno menos que la de 180 CV (130 kW) -ambas pesan, según Alpine, lo mismo: 1.479 kg-, en tanto que la velocidad máxima es, respectivamente, de 160 y 170 km/h.

Lo que no cambia, desgraciadamente para el Alpine que no gasta poco incluso cuando tiene como dotación de serie una bomba de calor, es que se mantiene la batería iones de litio y química NMC del Renault 5 E-Tech, la de 52 kWh, lo que limita de modo sensible la autonomía eléctrica de estos A290 ya que, frente a los 409 km que llegan a homologar aquellos, los GT y GT Premium alcanzan con una carga y conforme a la norma WLTP hasta 380 km y los GT Performance y GTS hasta 364 km.

Por otro lado, sus recargas pueden realizarse con hasta 100 kW si se emplean cargadores de corriente continua y 11 con los de alterna. Este cargador es de tipo bidireccional, de modo que cuenta con la función V2L y es compatible con la V2G.

Su pantalla central es de 10,1", con un sistema operativo actualizable vía OTA, por los 10,25" para la instrumentación con cuatro vistas diferentes: Iconique, Navigation, ADAS y Minimal.

El navegador GPS con Google Maps integra un planificador de rutas que tiene en cuenta el trayecto, nivel de carga, temperatura de la batería y consumo para determinar el trayecto optimizando las recargas, a las que se puede llegar obteniendo la máxima potencia desde los primeros momentos gracias a que también pone en marcha el sistema de preacondicionamiento térmico automático.

Un bastidor puesto a punto para cambios de dirección rápidos

Alpine ha trabajado sobre el chasis para dotarlo de reacciones rápidas, para lo que cuenta con una amortiguación firme, estabilizadoras rigidificadas, manguetas delanteras de aluminio, peero también pinzas de freno Brembo, discos de diámetro mayor que el Renault 5 E-Tech, etc.

Igualmente cuenta con un sistema denominado Alpine Torque Technology. Es capaz de limitar la potencia del motor de la rueda delantera con menos adherencia para evitar pérdidas de tracción.

La capacidad para cambiar lo más instantáneamente posible de dirección es una de las cualidades buscadas con el A290.

Los GT disponen de llantas de aleación de 19" Iconic con neumáticos Michelin Pilot Sport EV 225/40 R19 93V, ventanillas tintadas, faros full led y control de velocidad de crucero adaptativo con función Stop&Go, así como asientos deportivos diseñados específicamente para estos Alpine que están calefactados, también tapizados en mezcla de tela de origen sostenible y tejido granulado con un 15 por ciento de plástico reciclado y fibra de cáñamo. Otros elementos de serie en este acabado son el volante de cuero Nappa, el sistema de infoentretenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricamente o los sensores de aparcamiento delanteros o traseros, además de la cámara de marcha atrás.

Los GT Premium y GT Performance, mientras el primero apunta hacia el confort, el segundo lo hace hacía un carácter más deportivo. De este modo, el primero se distingue por el techo negro, un interior tapizado en cuero Nappa, el equipo de sonido de Deliavet de 615 vatios, un volante calefactado y cargador por inducción para teléfono móviles. También con retrovisor interior electrocrómico y retrovisores exteriores con regulaciones eléctricas.

Las llantas son siempre en este modelo de 19", aunque difieren entre unas versiones y otras. En la imagen, el GTS.

En cuanto al GT Performance, y más allá del motor más potente, tiene adicionalmente ruedas Michelin Pilot Sport 5 con llantas Snowflake, pinzas de freno roja por las azules del GT Premium, monogramas negros y funciones de telemetría como extras: fuerzas G, potencia entregada y recuperada, recarga de la batería y función overtake, consumo, energía acumulada, estado de la batería, tiempos por vuelta, datos del vehículo...

Respecto al anterior, el GTS se distingue por sus llantas negras y el Première Édition por una decoración exclusiva, tanto en el interior como el exterior, y una placa identificativa en la consola central, con un equipamiento de serie semejante a los GT Premium y GTS.

En el volante se sitúan los mandos correspondientes a la frenada regenerativa, modos de conducción o el del overtake que proporciona temporalmente empuje extra.

Independientemente del acabado, en el interior de este cinco puertas y cinco plazas -360 litros de maletero si tiene el equipo de sonido básico, 300 con el más sofisticado Devialet- se dispone un volante de tres radios tras el cual se encuentra el satélite para el equipo de sonido. Está en él el selector de los modos de conducción, que determinan no sólo la actuación del acelerador, sino también la potencia disponible; o la leva roja marcada como OV que, si se mantiene pulsada, permite contar con empuje adicional.

El A290 tiene un nivel de regeneración ajustable en cuatro niveles y una función launch control que se activa también desde ese botón OV.

A diferencia del Renault 5 E-Tech, en el que se sitúa también en el volante el selector del cambio, en el Alpine A290 se sitúan los pulsadores para ello en la consola central.

Las versiones más altas del Alpine A290 tienen elementos de decoración que recuerdan el origen de la marca y, simultáneamente, su lugar de producción.

El precio del A290 GT es de 38.700 euros y del GT Performance de 41.900. Este último es también el precio del GT Premium, por los 44.700 del GTS. La más costosa es la versión Première Édition, 46.200 euros.

El Alpine A290 se fabrica en la planta de Douai y sus motores también provienen del polo ElectriCity situado en el norte de Francia; ahora bien, sus baterías aún no, aunque a partir del verano sí se producirán allí.