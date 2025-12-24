Alfa, DS y Lancia, las premium de Stellantis, aspiran una cuota del 5 por ciento en 2026

Alfa, DS y Lancia, las premium de Stellantis, aspiran una cuota de mercado del 5 por ciento en 2026

De cara al próximo año, tanto Alfa Romeo como DS y Lancia tienen en perspectiva importantes novedades, con lanzamientos clave con modelos como el nuevo Lancia Gamma o un vehículo “innovador” en la gama DS, además de incorporaciones muy esperadas en materia de motorizaciones y series especiales.

Así lo ha subrayado el director general del clúster premium de Stellantis, Ángel Luis Sánchez, en un encuentro con medios, en el que ha puesto en valor que el mercado premium en España está teniendo un mejor desempeño que el parque general de vehículos.

Además, aunque para el próximo año se espera un importante desembarco de marcas chinas al segmento premium de vehículos en España, Sánchez ha resaltado la fortaleza de sus marcas en canales como el de empresas, en los que las firmas del gigante asiático no tienen tanta presencia, y ha asegurado que no tienen miedo a esta mayor competencia. “Miedo nunca, las cosas se afrontan”, ha manifestado.

Alfa Romeo, la conquista del Junior

Sánchez se ha pronunciado, entre otros asuntos, sobre los momentos “diferentes” en los que se encuentran las tres marcas del clúster premium, lo que les ha llevado a obtener resultados distintos. En este contexto, destaca la “alegría” que ha traído al grupo el desempeño de Alfa Romeo, especialmente con su nuevo modelo Junior.

El Junior, junto al Tonale, está contribuyendo decisivamente a un relanzamiento de Alfa Romeo tras una larga etapa con una gama muy restringida. / t

Al cierre de 2025, el Alfa Romeo Junior representará aproximadamente siete de cada diez matriculaciones de la marca en España, al aterrizar en un segmento en el que la firma italiana no tenía presencia. “En su primer año completo, el Junior ha tenido una performance de éxito”, ha expresado el director de Marketing de Alfa Romeo, Miguel Calvo.

El nuevo modelo ha revolucionado el segmento B-SUV premium y se ha convertido en el modelo más vendido de la marca en 2025, recibiendo una gran acogida tanto por clientes veteranos como por nuevos clientes más jóvenes, que se han sentido atraídos por “el lavado de cara” de la compañía.

DS traerá un esperado modelo nuevo en 2026

Tras alcanzar el hito de las 30.000 unidades en España desde su lanzamiento, DS, la marca francesa premium del grupo Stellantis, continuará incrementando el número de vehículos disponibles, sin detener su ritmo de lanzamientos en 2026.

Para empezar el año, DS explorará la faceta más deportiva de su gama con la Serie DS Performance Line, que se inspira en el equipo de competición de la marca en la Formula E. Esta competición contará en 2026 con una carrera en España, concretamente en el circuito del Jarama de Madrid en el mes de marzo.

Las primeras unidades de esta serie especial llegarán a los concesionarios en febrero. A continuación, se desvelarán las principales características de un nuevo modelo que se sumará a la gama a lo largo del año.

El Nº 4 es el último lanzamiento de DS. A diferencia del Nº 8, que es un producto totalmente nuevo, éste es una actualización del DS 4.

Con respecto al DS 3, el modelo pequeño de la gama, se incorporarán nuevas posibilidades de personalización con nuevos colores de techo y un nuevo nivel de acabado. A finales de 2026, DS presentará la colección 2027, con elementos distintivos y diferenciadores.

Lancia traerá el Gamma en 2026

Si 2025 estuvo marcado por el regreso de las siglas HF para Lancia, sinónimo de prestaciones deportivas y sensaciones de alto voltaje, el año 2026 -en el que la firma italiana celebrará su 120 aniversario- será recordado por la llegada de la nueva generación del Lancia Gamma.

Con el nuevo Ypsilon Lancia recupera unas siglas míticas en su historia, HF, siempre ligadas a las versiones más prestacionales de su gama.

En lo que respecta a la red comercial en España, donde Lancia siempre ha gozado de una buena imagen de marca, la compañía abrirá 6 nuevos showrooms premium Casa Lancia en las principales áreas metropolitanas, alcanzando 16 puntos de venta a lo largo de 2026.

“Estamos en un momento de ilusión, en pleno lanzamiento de una marca que ha querido empezar de cero en España y que ya atrae clientela nueva. Estamos cogiendo velocidad”, ha subrayado Calvo, que ha recordado las 615 matriculaciones en el conjunto del año del nuevo Lancia Ypsilon