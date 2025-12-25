Alfa crea la edición limitada Collezione Quadrifoglio para los Giulia y Stelvio

Alfa Romeo ha desvelado los nuevas Giulia y Stelvio Quadrifoglio Collezione, dos ediciones limitadas que rinden homenaje al icónico Quadrifoglio, símbolo de rendimiento y excelencia técnica de la marca desde 1963. En ese año Giulia Ti Super estrenó este símbolo en los coches de producción, un emblema presente en Alfa Romeo desde cuarenta años antes, cuando se Ugo Sivocci ganó la Targa Florio con su RL.

Estas series especiales, limitadas a 63 unidades para mercados de Europa, Reino Unido, MEA, China y Japón -dos de ellas reservadas para España- han sido fabricadas en la planta de Cassino y certificadas como Instant Classics en tanto que se trata de coches únicos.

Sólo dos integrantes de esta especialísima serie limitada llegarán al mercado español.

Estos Collezione encarnan los valores fundamentales de Alfa Romeo. Así, se ofrecen dos tonalidades inéditas, Rosso Collezione Giulia y Rosso Collezione Stelvio, reinterpretaciones del Rosso Villa d’Este empleado en el 33 Stradale, uno de los superdeportivos míticos de la firma, lanzado en 1967.

Para la ejecución de estos Giulia y Stelvio se emplean los materiales más exclusivos de los que hoy dispone Alfa.

El interior también refuerza su carácter exclusivo con los acabados en cuero con costuras rojas, asientos de Alcantara con la numeración correspondiente a cada unidad bordada -1 di 63 Collezione por ejemplo- y elementos realizados en fibra de carbono, incluyendo los paneles de las puertas. Se emplean asientos Sparco.

El corazón de ambos modelos es el motor V6 de 520 CV que ya se emplea en los Quadrifoglio estándar.

Bajo el capó ambos modelos montan el motor de 2,9 litros un V6 con 520 CV que envía su fuerza hasta el suelo a través de las ruedas traseras en el Giulia y a las cuatro en el Stelvio, previo paso por una caja de cambios automática con convertidor de par de ocho velocidades. Este V6 respira a través de un escape Akrapovič que debe aportar un sonido característico.

La fibra de carbono -material inseparable del espíritu de competición del Quadrifoglio- se emplea en elementos como la insignia frontal, las carcasas de los retrovisores, el túnel central o el salpicadero. También disponen ambos de discos de frenos carbono-cerámicos, cuya pinza anodizada y bruñida luce está firmada por Alfa Romeo.

Entre los elementos únicos está el bordado con el número de la unidad correspondiente a esta edición limitada en los asientos.

Lo Giulia y Stelvio Quadrifoglio Collezione se convierten así en un tributo a la herencia deportiva de Alfa Romeo destinadas a despertar pasión entre coleccionistas y entusiastas de la marca, si bien la marca aún no ha publicitado su precio. En todo caso, sirva como referencia que los Stelvio Quadrifoglio que no pertenecen a esta edición especial y con el mismo motor tienen un precio de 123.650 euros, mientras que los Giulia suponen algo menos, 103.178 euros.