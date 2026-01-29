El actualizado Hyundai de pila de combustible, el Nexo, arranca su comercialización en España
Novedades
Presentado oficialmente en abril del año pasado con un profundo rediseño y una notable evolución técnica, el Hyundai Nexo inicia ahora su comercialización en España. Lo hace con una dotación de equipamiento ampliada, dos niveles de acabado claramente diferenciados y precios desde 71.000 euros.
Hyundai Nexo, con renovación en su diseño y muchas mejoras, hasta en su sistema de impulsión
El Hyundai Nexo, uno de los vehículos referentes del mercado en movilidad con hidrógeno, fue presentado en abril del pasado año con importantes novedades. Entre ellas destacaban un rediseño completo de su imagen exterior, un aumento de la longitud de su carrocería, un habitáculo renovado con doble pantalla panorámica de 12,3 ", nuevas ayudas a la conducción y, particularmente, una evolución de su pila de combustible.
Esta le permite llegar ahora a los 700 km de autonomía gracias a sus depósitos de hidrógeno de mayor capacidad, de 6,69 kilos; mientras que su potencia ha aumentado a 110 kW y la capacidad de la batería de 2,64 kWh alcanza los 80 kW. Asimismo, la potencia del motor eléctrico ha aumentado de los anteriores 163 CV (120 kW) a 204 CV (150 kW).
Ahora, el modelo coreano movido con hidrógeno suma un equipamiento aún más abundante, de modo que en todas sus versiones dispone de la carga bidireccional V2L -disponible tanto en el interior como en el exterior-, conectividad con actualizaciones inalámbricas OTA, proyección inalámbrica de smartphone, llave digital y un sistema de sonido Bang & Olufsen. A ello se añade una nueva oferta de llantas y una gama estructurada en dos acabados: Tecno y Style.
El Tecno, que actúa como versión de acceso, incluye de serie llantas de 18", faros matriciales, cámara de visión 360 grados, climatizador bizonal, control de crucero inteligente, asistente de conducción en carretera HDA 2, sistema de aparcamiento remoto y la ya mencionada función V2L, entre otros elementos.
Por su parte, el Style reemplaza las llantas de 18" por unas de 19" y añade a la dotación del Tecno un techo panorámico, retrovisores digitales, tapicería de cuero, asientos ventilados con memoria y función relax, Head-Up Display o un sistema de cancelación activa de ruido (ANC).
En el primer caso, el del Tecno, el precio se inicia en 71.000 euros, mientras que la versión Style se sitúa en 81.850 euros.
También te puede interesar