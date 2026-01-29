El actualizado Hyundai de pila de combustible, el Nexo, arranca su comercialización en España

El Hyundai Nexo, uno de los vehículos referentes del mercado en movilidad con hidrógeno, fue presentado en abril del pasado año con importantes novedades. Entre ellas destacaban un rediseño completo de su imagen exterior, un aumento de la longitud de su carrocería, un habitáculo renovado con doble pantalla panorámica de 12,3 ", nuevas ayudas a la conducción y, particularmente, una evolución de su pila de combustible.

Esta le permite llegar ahora a los 700 km de autonomía gracias a sus depósitos de hidrógeno de mayor capacidad, de 6,69 kilos; mientras que su potencia ha aumentado a 110 kW y la capacidad de la batería de 2,64 kWh alcanza los 80 kW. Asimismo, la potencia del motor eléctrico ha aumentado de los anteriores 163 CV (120 kW) a 204 CV (150 kW).

El Nexo incorpora una instrumentación semejante a la de otros Hyundai, con doble pantalla, así como cámaras digitales en lugar de retrovisores en su acabado más equipado.

Ahora, el modelo coreano movido con hidrógeno suma un equipamiento aún más abundante, de modo que en todas sus versiones dispone de la carga bidireccional V2L -disponible tanto en el interior como en el exterior-, conectividad con actualizaciones inalámbricas OTA, proyección inalámbrica de smartphone, llave digital y un sistema de sonido Bang & Olufsen. A ello se añade una nueva oferta de llantas y una gama estructurada en dos acabados: Tecno y Style.

El Tecno, que actúa como versión de acceso, incluye de serie llantas de 18", faros matriciales, cámara de visión 360 grados, climatizador bizonal, control de crucero inteligente, asistente de conducción en carretera HDA 2, sistema de aparcamiento remoto y la ya mencionada función V2L, entre otros elementos.

Más allá de las llantas de mayor diámetro, el otro elemento exterior que diferencia al nivel más alto del Nexo es su techo de cristal.

Por su parte, el Style reemplaza las llantas de 18" por unas de 19" y añade a la dotación del Tecno un techo panorámico, retrovisores digitales, tapicería de cuero, asientos ventilados con memoria y función relax, Head-Up Display o un sistema de cancelación activa de ruido (ANC).

En el primer caso, el del Tecno, el precio se inicia en 71.000 euros, mientras que la versión Style se sitúa en 81.850 euros.