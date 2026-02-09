Vinci Energies electrificará los muelles del Puerto de Tarifa y dos atraques de pasajeros en Algeciras por 4 millones

Vinci Energies se encargará de ejecutar las infraestructuras eléctricas necesarias para suministrar energía a los ferris y a la flota pesquera que operan en el Puerto de Tarifa, así como a dos atraques de pasajeros del Puerto de Algeciras. Se trata de actuaciones consideradas estratégicas para reducir las emisiones atmosféricas y acústicas en ambos enclaves portuarios, con un presupuesto total de más de 4 millones de euros. La adjudicación se ha realizado a través de Tecuni, filial del grupo.

Las actuaciones están promovidas por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y se integran en el Plan de Descarbonización de los puertos de Algeciras y Tarifa. En este marco, la APBA viene desplegando las instalaciones de suministro eléctrico a buques por fases, abarcando progresivamente terminales de contenedores, pasajeros y pesca. El Plan de Empresa del organismo contempla una inversión acumulada en sistemas OPS (Onshore Power Supply) de hasta 60 millones de euros en los próximos años.

“Este proyecto es un ejemplo de colaboración interna entre distintas unidades de Vinci Energies en España, que aportan su experiencia técnica en ingeniería eléctrica, obra civil, control, automatización y energías renovables. Juntos, hacemos posible una infraestructura clave para el futuro energético de los puertos españoles que asegura su competitividad frente a sus pares europeos”, ha destacado José Ganado, director de Puertos en Vinci Energies en España.

En el Puerto de Tarifa, los trabajos contemplan la instalación de una subestación OPS, un centro de transformación para la zona pesquera y el tendido de líneas eléctricas que conectarán las nuevas infraestructuras con los distintos atraques. También se desplegarán sistemas de gestión de cables (Cable Management System, CMS) para los ferris de la la ruta Tarifa–Tánger ciudad, junto a 36 puntos de conexión destinados a embarcaciones pesqueras y tomas adicionales para un patrullero y un buque de recreo. El presupuesto asciende a 2,5 millones de euros, que alcanzan los tres millones con impuestos. El proyecto se encuentra en fase de replanteo, con un plazo de ejecución estimado de diez meses y puesta en servicio prevista para el cuarto trimestre de 2026.

La empresa resalta que, entre los principales desafíos técnicos, destacan las condiciones meteorológicas adversas del Estrecho de Gibraltar, donde los fuertes vientos de levante son frecuentes; la diversidad de embarcaciones que operan en el puerto; y la coordinación con las actividades pesqueras y turísticas de Tarifa. La planificación se ha diseñado cuidadosamente para minimizar interferencias con la operativa portuaria y garantizar la continuidad del servicio durante la ejecución.

En el Puerto de Algeciras, la filial Tecuni ejecutará por 1,58 millones las obras del sistema OPS en los atraques 7b y 8 de la terminal de pasajeros, los que unen la dársena con Ceuta. El proyecto en el Muelle de Galera contempla dos puntos de suministro eléctrico en baja tensión con potencias de hasta 400 kVA y frecuencias 50-60 Hz para embarcaciones tipo fast ferry. Entre los dos atraques absorben cada día una docena de rotaciones con Ceuta, volumen que puede llegar a duplicarse durante la Operación Paso del Estrecho. El plazo de ejecución es semejante al de Tarifa.

El objetivo principal de los proyectos es dotar a ambos puertos de las infraestructuras eléctricas necesarias para suministrar energía a los ferris, barcos pesqueros y embarcaciones auxiliares que atracan en sus muelles. De esta forma, los buques podrán apagar sus motores auxiliares durante el atraque y alimentarse directamente desde tierra, reduciendo significativamente las emisiones de CO2, NOx, SOx y material particulado.

“La electrificación de los puertos es una pieza esencial para avanzar hacia la neutralidad climática. En Vinci Energies en España acompañamos a nuestros clientes en esa transición, integrando innovación, ingeniería y responsabilidad ambiental en cada proyecto”, ha añadido Ganado.

Con este proyecto, Vinci Energies en España recalca su compromiso con la transición energética y con la transformación sostenible de las infraestructuras industriales y portuarias. La compañía aplica su experiencia global y su conocimiento local para diseñar soluciones seguras, sostenibles y adaptadas a los desafíos del sector energético y marítimo. Vinci Energies ha desarrollado más de 45 sistemas OPS en puertos europeos y de Oriente Medio.