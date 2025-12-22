El Puerto de Algeciras invertirá 50 millones en la electrificación de sus terminales de contenedores

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha aprobado este lunes en sesión ordinaria remitir a Puertos del Estado para su elevación al Consejo de Ministros la contratación del grueso de las obras para electrificar las terminales de contenedores del Puerto de Algeciras mediante el sistema OPS (OnShore Power Supply). Se trata de unos trabajos por valor de 70,5 millones de euros que asumirá la APBA con fondos europeos.

La autoridad portuaria remite al Gobierno esta petición por tener un valor superior a 12 millones de euros. Además de los muelles de contenedores Juan Carlos I e Isla Verde Exterior, el expediente recoge la electrificación de ambos rompeolas, tanto el Dique Norte como el Dique Exento, así como la zona ro-ro de Isla Verde Exterior.

El proyecto está dividido en lotes, con 50,1 millones destinados a las terminales de mercancías, con 20 megawatios (MW) de potencia y ocho conexiones. Por otro lado, se destinan 20,4 millones de euros y 9 MW de potencia para el resto de muelles citados.

El despliegue del OPS durante los próximos años en los muelles gestionados por la APBA absorberá un presupuesto de 92 millones de euros. La inversión, integrada en la Estrategia Verde de la institución, permitirá eliminar emisiones, ruidos y vibraciones mientras los buques permanecen atracados en puerto. Además, a partir de 2030 el suministro eléctrico a buques será obligatorio en los principales puertos de Europa, como el caso de la dársena algecireña.

La autoridad portuaria está ejecutando la red de distribución de media tensión y centro de seccionamiento del Puerto de Algeciras, así como las obras para ofertar a la flota el sistema OPS en Isla Verde Interior y el Muelle Príncipe Felipe. Esta semana está previsto que llegue la tercera de las subestaciones de las que dispondrá este muelle.

La reunión del consejo de administración ha servido para adjudicar a la empresa Tecuni la ejecución del desarrollo del sistema OPS en el Puerto de Tarifa y en los atraques 7B y 8 -usados por la flota que opera con Ceuta- de la terminal de pasajeros del Puerto de Algeciras por 2,4 y 1,6 millones de euros, respectivamente. En ambos casos el plazo de ejecución es de 10 meses. Se trata de un proyecto financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR) NextGenerationEU.

Para hacer frente al reto de la descarbonización, a los proyectos del sistema OPS les precede una inversión de la APBA de otros 40 millones de euros durante estos últimos años. Estos pasos son necesarios para permitir al Puerto de Algeciras disponer de suficiente potencia eléctrica y seguridad en el suministro. Así, en 2021 la subestación Isla Verde, en el Puerto de Algeciras, quedó conectada a la subestación Cañuelo, a través de una línea de alta tensión y doble circuito de 66 kilovoltios (kV). Esto le permite disponer de una potencia eléctrica de 78 megavoltiamperios (MVA) con posibilidad de ampliación si la demanda lo requiriera.

Otros asuntos

Durante la reunión de este lunes, el consejo de administración de la APBA ha dado el visto bueno al pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en los muelles de Algeciras y Tarifa.

Además, ha aprobado el nuevo convenio con el Ayuntamiento de Tarifa para la armonización e integración de las relaciones puerto-ciudad en este municipio. En este punto, entre las nuevas actuaciones propuestas por la autoridad portuaria destaca la instalación de pasos de peatones inteligentes y señalización vertical en diversos idiomas en la avenida de Andalucía y avenida de la Constitución, para la correcta canalización de vehículos al puerto.