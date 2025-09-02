Gran pitada de los remolcadores del Puerto de Algeciras para despedir a Karim Breir, su capitán marítimo.

Las sirenas de los remolcadores del Puerto de Algeciras han sonado al unísono este martes en una gran pitada con la que el sector portuario ha rendido un homenaje a Karim Breir Moreno, capitán marítimo de Algeciras, quien acaba de jubilarse.

Nacido en 1964 en Tánger, Breir ha dedicado más de tres décadas a la Administración Marítima. Tras navegar en navieras como Limadet, Cepsa, Marflet, Compañía Trasatlántica o Atlántico Shipping, en 1993 se incorporó a la Administración, donde fue el primer capitán marítimo de Arrecife de Lanzarote y participó en la puesta en marcha de esa Capitanía tras el traspaso de competencias de la Armada.

Posteriormente, ejerció como inspector en Ceuta y desde 2002 ha estado ligado a la Capitanía Marítima de Algeciras, donde ha ocupado distintos cargos hasta su nombramiento oficial como capitán marítimo, publicado en el BOE el 20 de febrero de 2023.

Al frente de la Capitanía Marítima de Algeciras, una de las más activas de España por el volumen de tráfico y su ubicación estratégica, Breir ha dirigido una intensa labor de inspecciones, centrada en la seguridad marítima, la protección medioambiental y las condiciones de las tripulaciones.

Políglota —además de español habla árabe, inglés, francés y alemán—, Breir ha sido un referente de experiencia y compromiso. Su despedida, marcada por el estruendo emocionado de las sirenas de los remolcadores, simboliza el respeto y el cariño del sector a quien ha guiado durante los últimos tiempos la seguridad marítima del Estrecho.

Hasta el nombramiento definitivo de un sustituto de Breir, la jefatura de la Capitanía Marítima de Algeciras ha recaído de forma interina en Rafael Urbano, quien desde hace años desempeña funciones de relevancia en aquélla.