La borrasca Emilia dejó este sábado una de las noches más complicadas que se recuerdan en las conexiones marítimas del estrecho de Gibraltar. El ferry Ciudad de Mahón, de la naviera Baleària, que había zarpado del puerto de Algeciras con destino a Ceuta, tuvo que darse la vuelta en plena travesía tras enfrentarse a un temporal de levante especialmente duro, regresando finalmente a su punto de partida de madrugada.

Las imágenes del interior del buque, difundidas posteriormente y que ya circulan en vídeo, reflejan con crudeza la violencia del mar: objetos desplazados, zonas comunes revueltas y el evidente cansancio de unos pasajeros que vivieron horas de incertidumbre a bordo. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el ferry se topó con olas de entre tres y cuatro metros de altura y viento del este de fuerza 7, unas condiciones que fueron empeorando progresivamente durante la navegación.

El Ciudad de Mahón había salido del puerto de Algeciras en torno a las 22:00, tras una jornada marcada por cancelaciones, retrasos y largas esperas en la terminal. Muchos pasajeros llevaban horas aguardando cuando finalmente se autorizó la salida nocturna, en un contexto ya complicado por el temporal que afectaba a todo el Estrecho.

Sin embargo, poco después de dejar atrás la costa, el fuerte oleaje comenzó a hacerse notar con intensidad. Cerca de Ceuta, y ante la imposibilidad de garantizar una maniobra de atraque segura, el capitán tomó la decisión de abortar la travesía y poner rumbo de regreso a Algeciras, siguiendo criterios estrictos de seguridad marítima.

La travesía, que en condiciones normales dura alrededor de una hora, se prolongó finalmente cerca de cuatro horas, hasta que el buque pudo volver a atracar en el puerto algecireño. La situación se agravó aún más a la llegada, ya que el ferry no pudo atracar de inmediato por falta de atraque disponible, lo que obligó a los pasajeros a permanecer a bordo durante más tiempo.

Pasada la medianoche, la tripulación ofreció a los viajeros la posibilidad de permanecer en el barco, con comida y desayuno, o desembarcar, aunque sin información concreta sobre una nueva salida hacia Ceuta. El peor momento llegó alrededor de las tres y media de la madrugada, cuando los pasajeros pudieron finalmente acceder a la bodega del buque.

Allí comprobaron que algunos vehículos habían sufrido daños de consideración, consecuencia directa de los fuertes movimientos del barco provocados por el temporal. Golpes, desplazamientos y desperfectos materiales se sumaron al cansancio acumulado tras horas de navegación frustrada y falta de certezas.

Tras lo ocurrido, la naviera Baleària ha remitido un comunicado y se ha puesto en contacto directo con todos los pasajeros afectados para pedir disculpas y explicar las circunstancias que rodearon una travesía que tuvo que ser cancelada cuando el buque se encontraba ya próximo al puerto ceutí.

La compañía ha subrayado que las previsiones meteorológicas iniciales no apuntaban a un escenario tan adverso como el que finalmente se encontraron el capitán y la tripulación, insistiendo en que la decisión de regresar a Algeciras se tomó exclusivamente para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulación y buque.

Como medida compensatoria, Baleària ha confirmado la devolución íntegra del importe de los billetes a todos los pasajeros de esa rotación, tanto a pie como con vehículo. Además, la naviera ha informado de que su aseguradora ya ha comenzado a contactar con los propietarios de los vehículos dañados para asumir los costes de reparación de los desperfectos.

Desde la compañía se ha insistido en que se está realizando un seguimiento individualizado de cada caso y que permanecen abiertos todos los canales de atención al cliente para resolver cualquier incidencia derivada de este episodio excepcional.