La borrasca Emilia obliga al ‘Ciudad de Mahón’ a regresar a Algeciras cuando estaba a punto de atracar en Ceuta tras una travesía complicada

La borrasca Emilia dejó este sábado una de las noches más complicadas que se recuerdan en las conexiones marítimas del Estrecho. El buque Ciudad de Mahón de Baleària, que había salido del Puerto de Algeciras con destino a Ceuta a las 22:00, tuvo que darse la vuelta en plena travesía tras sufrir un fuerte golpe de mar, regresando finalmente al puerto de origen de madrugada. El episodio se saldó con importantes daños materiales en algunos vehículos que viajaban en la bodega y con decenas de pasajeros exhaustos tras horas de incertidumbre, tal y como informa El Faro de Ceuta.

El barco había zarpado con retraso después de una jornada marcada por cancelaciones y esperas prolongadas en el puerto. Muchos pasajeros llevaban horas aguardando para embarcar cuando finalmente se autorizó la salida nocturna. Sin embargo, ya en alta mar, el mal estado de la mar obligó al capitán a abortar la travesía por motivos de seguridad y poner rumbo de regreso a Algeciras.

La situación se agravó a la llegada al puerto, ya que el buque no pudo atracar de inmediato por falta de atraque disponible, prolongando aún más la espera a bordo. Pasada la medianoche, se ofreció a los pasajeros la posibilidad de permanecer en el barco —con comida y desayuno— o desembarcar sin información concreta sobre una nueva salida.

El peor momento llegó cuando, finalmente, el Ciudad de Mahón atracó en Algeciras alrededor de las tres y media de la madrugada. Al acceder a la bodega, los pasajeros comprobaron que algunos de sus vehículos habían sufrido daños de consideración como consecuencia de los movimientos del barco durante el temporal.

Un domingo todavía marcado por las cancelaciones

La jornada de este domingo continúa condicionada por el temporal en el Estrecho. Según la información oficial del Puerto de Algeciras, varias salidas con destino a Ceuta han sido canceladas a lo largo del día, entre ellas las previstas a las 10:30, 13:30, 17:00, 20:00 y 23:00, operadas por FRS, así como las salidas de Armas-Trasmediterránea de las 11:30 y 21:00.

Otras conexiones permanecen pendientes de confirmación, como las de Baleària programadas a las 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 y 20:30, mientras que algunas salidas a partir de las 18:00 continúan activas por el momento, aunque sujetas a la evolución del estado de la mar.

La incertidumbre sigue siendo la nota dominante entre los pasajeros que permanecen en Algeciras, a la espera de que el temporal amaine y se pueda recuperar progresivamente la normalidad en las conexiones marítimas del Estrecho tras una de las noches más complicadas del paso de la borrasca Emilia.