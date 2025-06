La UCA lanza el primer máster universitario en protección y seguridad marítima de España

La Universidad de Cádiz ampliará su oferta académica en el curso 2025/2026 con la incorporación del nuevo máster universitario en protección y seguridad marítima, una titulación pionera en el sistema universitario español y la primera de su tipo en nuestro país. El programa se impartirá en la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica de la UCA (Eimanar) y nace como respuesta directa a la creciente necesidad de contar con profesionales cualificados en la gestión de riesgos y amenazas en el ámbito marítimo internacional.

Con una carga lectiva de 60 créditos ECTS distribuidos a lo largo de un curso académico, esta nueva propuesta académica está diseñada para formar especialistas en la planificación e implementación de estrategias de protección frente a fenómenos como el terrorismo, la piratería, el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y mercancías o la pesca ilegal.

El máster ofrecerá 30 plazas en modalidad híbrida, combinando clases teóricas avanzadas con el análisis de casos reales y actividades prácticas. Entre los contenidos destacados, el alumnado abordará el estudio de las principales rutas del narcotráfico y la piratería, el manejo de herramientas tecnológicas de última generación para la vigilancia y control marítimo, así como el conocimiento y aplicación de normativas internacionales, como los convenios promovidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

La titulación está dirigida a egresados de titulaciones como Ingeniería Naval y Oceánica, Ciencias Náuticas, Derecho, Economía y Gestión Portuaria, entre otras ramas afines. El perfil del egresado contempla una formación integral que le permitirá asumir funciones de responsabilidad en la gestión de la seguridad marítima, tanto en el marco nacional como en entornos internacionales complejos.

El Máster en Protección y Seguridad Marítima es una de las nueve titulaciones que la Universidad de Cádiz incorpora a su catálogo de cara al próximo curso. El resto son el Joint Bachelor in Sustainable Blue Economy (Grado Conjunto en Economía Azul Sostenible), el Joint Master in Port Management and Logistics (Máster en Gestión Portuaria), el Joint Master in Sustainable Management of Organizations, el Programa de Doctorado en Ciencias Tecnológicas Marinas y Marítimas, el Máster en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno -el primero que será dual en la Universidad de Cádiz-, el Máster en Humanización y Ética de la Salud, el Máster en Derecho Digital y el Máster en Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social.

Los interesados en cursar el máster en Protección y Seguridad Marítima de España pueden obtener más información en el siguiente enlace:

https://nauticas.uca.es/master-en-proteccion-y-seguridad-maritima/