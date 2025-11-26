TTI Algeciras, finalista por Cádiz en los Premios Andalucía Trade 2025

El jurado provincial de Cádiz de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del Año 2025 ha seleccionado a TTI Algeciras y a otras cinco empresas como finalistas en esta primera edición. Estas compañías representarán a la provincia frente a las propuestas elegidas en el resto de Andalucía, optando a los galardones regionales que se fallarán próximamente en cada una de las seis categorías convocadas.

Los premios, impulsados por la Consejería de Economía a través de Andalucía TRADE y cofinanciados con fondos FEDER, reconocen la innovación, la proyección internacional y la capacidad industrial del tejido empresarial andaluz. En esta primera edición han concurrido cerca de 300 empresas de todos los sectores.

El jurado provincial estuvo presidido por la delegada de Economía en Cádiz, Inmaculada Olivero, junto a representantes de la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios de Cádiz, Cadiship y Diario de Cádiz. Olivero destacó el valor del modelo de colaboración público-privada y defendió que los finalistas son “ejemplo de excelencia y liderazgo empresarial”.

TTI Algeciras, una de las grandes protagonistas

TTI Algeciras es finalista en la categoría Invest in Andalucía. La compañía opera la primera terminal semiautomatizada del sur de Europa en el Puerto Bahía de Algeciras, una infraestructura estratégica que ha transformado la logística portuaria andaluza.

Con más de 200 millones de euros invertidos, TTI Algeciras dispone de un sistema operativo altamente tecnológico y sostenible, que la sitúa como una de las instalaciones más avanzadas del Mediterráneo. Su impacto económico es notable: genera 117 empleos directos, más de 500 indirectos y moviliza cada año más de 1.380 buques y 100.000 camiones.

El resto de finalistas por categorías

En Innovación y Transferencia de Conocimiento, el jurado ha reconocido a Surcontrol, especializada en sistemas tecnológicos para sectores industriales y destacada por desarrollos de I+D+i vinculados a la digitalización y la fabricación inteligente.

En Desarrollo Industrial, Blue Parrot Offshore (BPO) ha sido seleccionada por su papel como proveedor clave para los astilleros gaditanos y su contribución al empleo cualificado en Puerto Real.

La categoría Startups recae en Glucotypp, spin-off de la Universidad de Cádiz creada en 2024, que desarrolla una solución pionera para la nutrición personalizada basada en monitores continuos de glucosa y análisis en la nube.

En Desarrollo Internacional, la elegida es AppliediT, empresa tecnológica que exporta el 92% de su actividad y opera en mercados europeos y asiáticos con proyectos avanzados de IA e innovación industrial.

Finalmente, en Trayectoria Empresarial, la finalista es Pipespain, líder en ingeniería, montaje y fabricación de sistemas en composite, con presencia global en sectores estratégicos como el naval, offshore y renovables.

Próxima fase del certamen

El jurado regional —presidido por la consejera Carolina España— seleccionará ahora a los ganadores finales entre todas las provincias. Aunque los premios no tienen dotación económica, sí aportan una importante visibilidad y permiten a las empresas usar el sello oficial de finalista o ganadora.