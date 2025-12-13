El temporal obliga a cancelar todas las salidas de ferrys desde Tarifa y once conexiones marítimas en Algeciras

El temporal provocado por la borrasca Emilia está afectando de lleno al tráfico marítimo en el Campo de Gibraltar. El Puerto de Tarifa ha cancelado todas las salidas previstas este sábado con destino a Tánger, mientras que el Puerto de Algeciras ha suspendido once conexiones, nueve con Ceuta y dos con Tánger Med, debido a las adversas condiciones meteorológicas en la zona.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso por fenómenos costeros para la zona del Estrecho y litoral de Cádiz, vigente desde las 11:00 de este sábado hasta las 11:59 del domingo. Según la Aemet, se esperan vientos de levante de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7), con mar combinada del este de 3 a 4 metros, especialmente en la zona oriental del Estrecho.

Según la información publicada en los canales oficiales de atención al pasajero de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), en Tarifa se han visto afectados prácticamente todos los ferris programados a lo largo del día por las navieras Baleària y Africa Morocco Link, con salidas previstas entre las 8:00 y las 21:00. Tan solo un ferry de Baleària logró zarpar a primera hora de la mañana con destino a Tánger, antes de que el empeoramiento del estado de la mar obligara a suspender el resto de conexiones.

En Algeciras, la situación también ha sido complicada. Las conexiones con Tánger Med han quedado suspendidas en las salidas previstas a primera hora por Baleària y Armas-Trasmediterránea. Además, nueve enlaces marítimos con Ceuta han sido cancelados por las navieras Armas-Trasmediterránea, Baleària y FRS Iberia, afectando a salidas repartidas a lo largo de toda la jornada.

Algunas conexiones permanecen pendientes de confirmación, tanto en la línea Algeciras-Ceuta como en los enlaces con Marruecos, mientras que varias salidas lograron realizarse a primera hora de la mañana aprovechando una breve mejora de las condiciones marítimas.

La APBA recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus viajes antes de desplazarse a los puertos, ya que la evolución del temporal seguirá condicionando el tráfico marítimo en las próximas horas.