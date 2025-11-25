Suncruise reúne en Algeciras a profesionales para abordar la innovación como vía para impulsar los cruceros en Andalucía

Suncruise Andalucía y Mar de Alborán y Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) reunieron este martes a más de un centenar de profesionales en el foro Innovación, una oportunidad en el sector portuario y turístico. La jornada demostró el papel creciente de los puertos del sur de Europa como espacios de innovación, sostenibilidad y conexión con el desarrollo turístico.

Durante la inauguración institucional, Gerardo Landaluce, presidente de Suncruise y de la APBA, destacó el significado de esta edición: “Hoy podemos hablar de la gran fiesta de la innovación. La calidad de los intervinientes, la presencia de startups y el aforo que vemos aquí confirman que la innovación abierta y colaborativa es ya una seña de identidad de los puertos andaluces”. Landaluce comentó la hoja de ruta compartida con la Junta de Andalucía para impulsar la náutica deportiva y los cruceros. “Hoy en día no se entiende un puerto de nueva generación sin apostar decididamente por los temas de innovación. Es una línea transversal esencial para los puertos modernos, sensibles a la digitalización y al desarrollo sostenible”, afirmó.

La apertura también contó con la participación de Tania Barcelona, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucia, quien destacó el papel de Andalucía como “destino global imparable”, impulsa un “crecimiento ordenado y sostenible” del turismo y el tráfico de cruceros, agradeciendo a las navieras el esfuerzo que están realizando para disminuir su impacto ambiental.

Por su parte, José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, resaltó el valor del trabajo conjunto: “Estamos realizando un esfuerzo coordinado entre todos los puertos de interés general de Andalucía, junto con Ceuta y Melilla, para promocionar nuestra región como destino de cruceros y náutica deportiva”.

Alberto Santana, presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, reforzó ese mensaje: “Suncruise es un ejemplo de coordinación estable entre puertos. Igual que cada dos años celebramos un congreso internacional, trabajamos durante todo el año a través de diferentes foros temáticos: innovación, sostenibilidad, igualdad de género o destino turístico. Hoy, aquí en Algeciras, vemos cómo ese esfuerzo conjunto da frutos reales”.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, destacó la importancia del ecosistema con universidades: “La innovación portuaria necesita conocimiento, y por eso colaboramos estrechamente con las universidades de Sevilla, Cádiz y el Algarve. Estamos desarrollando soluciones que responden a los retos reales del sector, desde la transición energética al hidrógeno hasta la mejora de la gestión del tráfico de cruceros en las ciudades”. Carmona subrayó además que “Andalucía es el mejor destino del mundo, y mejorar la experiencia del crucerista es una prioridad compartida”.

Durante la presentación del Open Innovation Challenge Prize, Juan Antonio Patrón, jefe del Área de Desarrollo Sostenible de la APBA, explicó los objetivos: “Este reto busca unificar la innovación y la sostenibilidad social para ofrecer a ciudadanos, visitantes y cruceristas una experiencia conectada con el puerto y con su entorno”.

El primer reto, propuesto por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras bajo el título Relación puerto-ciudad: acercando el puerto a las personas, fue para la firma EONESIA, con el proyecto Puertos Vivos 360-APBA, una guía inmersiva y gamificada que convierte la visita puerto-ciudad en aprendizaje activo y reservas medibles. Recogió el premio su CEO, Rafael Dorado.

El segundo reto, impulsado por Suncruise Andalucía y Mar de Alborán y centrado en la Identificación automatizada de actores impactados por el turismo de cruceros y preservación comunitaria, fue para el equipo de investigación en valor social de la Universidad de Sevilla, cuya propuesta busca medir el impacto de la actividad crucerística. Mª Ángeles Rodríguez Serrano y Carolina Ruiz Moreno recogieron el premio.

Durante la jornada, Salvador León, jefe de la División de Transformación Digital e Innovación de la APBA, expuso la estrategia de innovación del Puerto de Algeciras, destacando proyectos basados en inteligencia artificial, análisis en tiempo real y eficiencia energética. Según explicó, “la digitalización es un elemento clave para seguir siendo uno de los puertos más avanzados y competitivos del Mediterráneo”.

El foro dedicó un bloque a analizar el papel de las aceleradoras en la transformación digital de la industria, en una mesa moderada por Juan Antonio Herrera, responsable de Innovación de la APBA. Participaron María Niebla, Camila Rodrigues, Paola Castaño y Rafael Bentolila, quienes repasaron los avances logrados desde las iniciativas MISIÓN y Ceuta Open Future. Más tarde, los representantes de Alén Space y EGATEL —Antón Vázquez y Manuel Pozo Fariñas— presentaron el proyecto SATMAR, un sistema global de comunicaciones digitales marítimas vía satélite para mejorar la conectividad en el entorno portuario.

El panel Puertos y Universidad: un enfoque colaborativo para afrontar los retos del futuro, moderado por María del Mar Cerbán, reunió a Jesús Medina (APBA), José Ignacio Palomino (AP Cádiz) y Andrés Muñoz (Universidad de Cádiz). Durante el debate se destacó que “la colaboración entre puertos y universidades es esencial para acelerar la innovación aplicada y formar a los profesionales que liderarán la transición digital del sector”.

El cierre de la jornada corrió a cargo de José Luis Córdoba, técnico superior en Innovación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, quien presentó la estrategia Andalucía Nexus y afirmó que “la innovación es la herramienta que permitirá conectar sostenibilidad, turismo y desarrollo económico para construir un futuro más competitivo para Andalucía”.