El Gobierno defiende el futuro fondeadero frente a Sotogrande por motivos de seguridad

Benito Núñez Quintanilla, secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, defiende la seguridad y la necesidad de contar con el futuro fondeadero que su departamento ha diseñado frente a Sotogrande, junto a otro en Manilva (Málaga), para atender la demanda actual en una zona por la que cada año navegan 100.000 buques.

En su intervención este miércoles, durante el desayuno coloquio organizado por el Propeller Club de Algeciras y Europa Sur con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Núñez se ha puesto a disposición de la comunidad portuaria de Algeciras y de los ayuntamientos para aclarar dudas en torno a la ubicación de los dos fondeaderos. En concreto, los ayuntamientos de San Roque y La Línea, junto con la Entidad Urbanística de Conservación Parques de Sotogrande han presentado alegaciones.

“Necesitamos una zona de seguridad para los barcos con destino a las zonas de fondeo tradicionales con las que cuenta la Autoridad Portuaria"

El responsable del Ministerio de Transportes ha indicado que la elección de los fondeaderos obedece a cuestiones medioambientales y de seguridad y este es el caso de los de San Roque y Manilva para hacer frente a la posible saturación de las actuales áreas de espera cercanas al Puerto de Algeciras.

“Necesitamos una zona de seguridad para los barcos con destino a las zonas de fondeo tradicionales con las que cuenta la Autoridad Portuaria. Tener un buque al ralentí en el Estrecho puede no gustarme por las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero hay una derivada más que es la seguridad en una de las zonas más transitadas del mundo. Tener barcos derivando en un número que crece cada día no acabamos de verlo razonable. No estaría cómodo si hubiera un accidente y si tendría que dar explicaciones de por qué no se hizo. Es un proyecto nuevo y va a necesitar rodaje”, destacó.

El responsable de Transporte Marítimo considera que las posibles afecciones al turismo y al medio ambiente serán "temporales" y recuerda que el proyecto prevé que, entre el 15 de junio y del 16 de septiembre de cada año, no se podrá fondear en esas zonas para "salvar la temporada de verano".

"También tendrán una limitación de operaciones. Son zonas de fondeo, no para suministrar combustible; eso se podrá hacer en el interior de la Bahía. Ahora acaba el plazo de alegaciones y en una fase futura se establecerán esas condiciones de fondeo. Creo que es bueno desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente”, afirma Núñez.

Apoyo de la comunidad portuaria

En el turno de ruegos y preguntas, el secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo se encontró con el apoyo de la comunidad portuaria, que viene años demandando este fondeadero exterior. Manuel Piedra, vocal de la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba), puntualizó los beneficios de este proyecto: “Los buques no van a detener accidentes porque están parados. Con fondeadero exterior, eliminando los buques que están navegando al pairo quitaríamos más de un millón de toneladas de CO2, que son las que emiten más de medio millón de coches al año. Además un barco no a va verter cuando esté fondeado”, detalló.

En términos similares se expresó el presidente de la Asociación Comunidad Portuaria Bahía de Algeciras (Comport), José Manuel Tejedor, que recordó que en los 12 años que lleva al frente de la entidad viene reclamando tanto el fondeadero como la mejora del ferrocarril.

“Se está trabajando en el transporte de mercancías por tren y a ello se comprometió el ministro en su visita. Nuestro objetivo es revertir la mala situación histórica de Algeciras"

El concejal de Urbanismo de San Roque, Alfonso Valdivia, expresó el temor del municipio por su posible afección a Sotogrande como núcleo turístico y propuso como alternativa el uso de las zonas logísticas. El secretario general aclaró que hay “más miedo escénico que otra cosa” en cuanto a la instalación del fondeadero y afirmó que no tendrá impacto en el turismo. Sobre la propuesta para el uso de las ZAL, indicó que los buques que estén a la espera de atracar en el Puerto de Algeciras no tienen por qué descargar mercancía, sino que pueden estar aguardando para realizar bunkering o aprovisionarse.

El tren

Benito Núñez también hizo un repaso de las inversiones en las que viene trabajando el Ministerio de Transportes en el Campo de Gibraltar y recordó la reciente visita del ministro Óscar Puente a Algeciras. “Se está trabajando en el transporte de mercancías por tren y a ello se comprometió el ministro en su visita. Nuestro objetivo es revertir la mala situación histórica de Algeciras en cuanto al tren. La inversión está en marcha con miles de millones de euros y es una apuesta fundamental para el ministerio. Soy optimista. Lo vamos a ver más pronto que tarde y lo que a mí respecta voy a empujar. Esto suma al sector y lo hace más competitivo y ecológico. Para las actuaciones que están comprometidas para el Campo de Gibraltar es cuestión de cumplimentar los trámites, pero todos están en marcha”, afirmó.

Sobre el ETS, el sistema de control de emisiones que entró en vigor el pasado enero en al UE, Núñez recordó que España ha instado a una declaración de propuestas para los posibles efectos negativos de su aplicación en puertos como el de Algeciras, ya que en un puerto tan cercano como el de Tánger-Med los buques pueden emitir CO2 sin tener que pagar tasas.

"El principal problema del ETS no es que una naviera decida separarse del tráfico y que en vez de Algeciras se vaya a Tánger-Med. El problema es de inversiones. Las navieras deciden sus líneas en función de las inversiones que realizan en las terminales. Tenemos que estar vigilantes de que el ETS no derive la inversión a puertos cercanos que mermen a los nuestros. Tenemos el empeño de que se haga de forma coherente, evitando las disfuncionales. De nada sirve que los buques se desvíen a otros puertos porque vamos a hacer que el mismo CO2 se emita ahí enfrente. Además son emisiones que no tienen efecto local, sino global en la atmósfera. Si vamos a desviar rutas emitiendo el mismo CO2, el objetivo de la herramienta pierde sentido. Queremos que el ETS se implante con todos los requisitos", destacó.

El secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo recordó que España es uno de los países con más intereses marinos del mundo y, en cambio, es "insignificante" en la flota abanderada, por lo que aboga por arreglarlo.

"Queremos que el sector se conciba como respetuoso con el medio ambiente y como alternativa viable para otros medios. También tenemos problemas de regeneración de trabajadores porque faltan marinos e ingenieros navales, y es un sector en el que es fundamental contar con técnicos de primer nivel", analizó.