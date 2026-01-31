Salvamento Marítimo mantiene bajo vigilancia al buque 'Olga' tras una avería en el estrecho de Gibraltar

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarifa ha intervenido este sábado tras detectar que el buque mercante Olga disminuía progresivamente su velocidad hasta quedar prácticamente parado mientras navegaba en aguas del estrecho de Gibraltar.

Tras contactar con la embarcación, la tripulación informó de que el buque había quedado sin gobierno debido a un problema técnico surgido después de un cambio de combustible. Ante esta circunstancia, Salvamento Marítimo movilizó de forma preventiva a la embarcación Clara Campoamor, que escoltó al mercante mientras se llevaban a cabo las reparaciones a bordo.

Aunque el Olga logró rearrancar y retomar la marcha, la evolución posterior apunta a que la incidencia no ha quedado completamente resuelta. Según los últimos datos de seguimiento, el buque continúa navegando por el Estrecho a una velocidad muy reducida, en torno a 1,9 nudos, lo que indica posibles dificultades técnicas persistentes. De hecho, el Clara Campoamor se mantuvo cerca del buque tras la segunda incidencia.

El Olga es un buque granelero de bandera estonia, construido en 1996, con 148 metros de eslora y 23 metros de manga. Procede del puerto egipcio de Dumyat (Damietta) y tiene como destino Tallin (Estonia), con llegada prevista el próximo 8 de febrero.

Salvamento Marítimo mantiene la situación bajo monitorización constante, dada la elevada densidad de tráfico marítimo en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación y prevenir posibles riesgos.