El repostaje del buque 'PL Germany' provoca un derrame accidental de combustible mientras operaba en APM Terminals Algeciras

El repostaje del buque PL Germany provocó el pasado sábado 15 un derrame de combustible mientras operaba en las instalaciones de APM Terminals del Puerto de Algeciras. El incidente quedó controlado a las pocas horas con la intervención de los medios de la terminal y la Autoridad Portuaria, si bien el portacontenedores permanece este lunes amarrado en Isla Verde Exterior a la espera de la limpieza de la cubierta y parte de la zona de carga.

El incidente se produjo mientras el PL Germany recibía combustible desde la gabarra Spabunker 21 cuando parte del hidrocarburo se derramó accidentalmente por la cubierta del buque y el mar. La terminal contrató dos embarcaciones para la limpieza de la lámina de agua y la Autoridad Portuaria incorporó la embarcación Ecolmare, de forma que durante la tarde del mismo sábado la lámina de agua quedó limpia; algo que la Ecolmare corroboró el domingo por la mañana con una inspección de la zona, según fuentes de la APBA.

Este lunes, el PL Germany permanece en el muelle norte de Isla Verde Exterior bajo las condiciones impuestas por la Capitanía Marítima de Algeciras, y fundamentalmente para limpiar el combustible derramado a bordo. Para la limpieza del portacontenedores se ha comisionado a la empresa Remesa, ya que es necesario mover algunos contenedores. La mayor parte del derrame se produjo sobre el buque.

Localización del 'PL Germany', este lunes.

El PL Germany es un portacontenedores de 280 metros que cubre la ruta entre el Estrecho de Gibraltar y varios puertos africanos. Llegó a Algeciras procedente de Tánger-Med (Marruecos) y su próxima escala será Tema (Ghana).