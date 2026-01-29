La red Gemini de Maersk cerró 2025 como líder en puntualidad e impulsora de los tráficos del Puerto de Algeciras

Primer año superado con nota. Gemini, la alianza formada por las navieras Maersk y Hapag-Lloyd, cerró 2025 con una puntualidad media superior al 90%, el objetivo que se habían marcado sus promotoras. La red, además, fue una de las principales impulsoras de los tráficos del Puerto de Algeciras, permitiéndole superar, un año más, los 100 millones de toneladas movidas.

Gemini cerró 2025 con un 92,3% de puntualidad en todas sus escalas durante el pasado diciembre, según los datos recogidos por el portal especializado Sea Intelligence. Esto supone su mejor registro mensual desde que completó su implantación, a partir de mayo.

A lo largo del ejercicio, la red Gemini mantuvo de forma sostenida niveles de puntualidad superiores al 88% en el cumplimiento mensual de los tiempos estimados de tránsito, con una media que rebasó el 91% a lo largo de 2025. Estos datos permiten a Maersk y Hapag-Lloyd considerar alcanzado el objetivo marcado del 90% de fiabilidad operativa.

El acuerdo entre Maersk y Hapag-Lloyd se apoya en una propuesta de valor centrada en ganar agilidad en el transporte marítimo, mediante la reducción del número de escalas y una organización más ordenada de las rutas. El modelo apuesta por escalas encadenadas y más directas, que eviten desvíos innecesarios y contribuyan a acortar los tiempos de tránsito.

Alcanzar este planteamiento exige una planificación precisa y una adaptación constante de todos los agentes que intervienen en las escalas portuarias. El objetivo pasa por ofrecer un servicio más eficiente, minimizando el tiempo de estancia de los buques en puerto, para lo que resulta clave la coordinación en la llegada de los barcos, las maniobras de atraque o la operativa de las distintas instalaciones.

Para el propio Puerto de Algeciras, la implementación de Gemini, con escalas en APM Terminals, ha supuesto un soplo de aire fresco que impulsó sus tráficos de 2025 mejorasen a lo largo del año tras un inicio de año muy complejo para todo el comercio marítimo. "Para nosotros es un proyecto estratégico, le hemos dedicado recursos porque supone estar a la vanguardia o en un segundo nivel", expresó Landaluce durante el balance anual de la dársena.

En 2024, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ya aventuraba, en declaraciones a El Conciso, que la llegada de Gemini tendría un gran impacto en la dársena. "Es un cambio de mentalidad desde el punto de vista de la propia industria, de cómo otros grupos entienden que puede ser el establecimiento de los servicios, la definición de los puertos de escala, de los servicios complementarios", expuso entonces sobre un modelo en el que todo debe funcionar "como un Fórmula 1 cuando llega a boxes".

Líderes en puntualidad

La red Gemini dominó con mano de hierro las métricas de puntualidad del ecosistema comercial marítimo. La mayor operadora del mundo, MSC, se mantuvo firme durante todo 2025 en segunda posición, una vez que se disolvió la alianza 2M, que unía a la naviera italiana y a Maersk. Al cierre del año, se situó en un 73,5% de fiabilidad de horarios, tras alcanzar un pico del 84,1% en verano.

La tercera plaza la retuvo Ocean Alliance, la suma de CMA CGM, Cosco Shipping, Evergreen y OOCL, con un 58,8%. Justo por detrás terminó el año, con un 56,6%, Premier Alliance, la alianza de las asiáticas Ocean Network Express (ONE), Hyundai Merchant Marine (HMM) y Yang Ming.

En global, la puntualidad del comercio marítimo cerró en máximos de los últimos años en un mes de diciembre. 2025 concluyó con una media del 62,8%, seis puntos por encima de los datos de 2023 y 2022. En promedio, el ejercicio concluyó con una fiabilidad del 61,44%, tercer mejor dato desde 2020 y notablemente superior a 2024.