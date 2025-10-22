Los puertos del Estado enfilan el final de año con signos de recuperación tras cerrar septiembre con una caída de tráficos del 1,7%

Los puertos de interés general del Estado cerraron un septiembre en pleno proceso de recuperación de tráficos y acumulan 415.337.855 toneladas en lo que va de 2025, lo que supone un descenso del 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, el Puerto de Algeciras, que se mantiene como líder en el país, movió casi una de cada cinco toneladas que circularon por las dársenas españolas

Los tráficos de los nueve primeros meses del año siguen mostrando los efectos de la atonía del comercio mundial en los puertos españoles, pero el descenso se ha ido moderando con el paso de los meses (-2,9 en mayo, -3,1% en junio o -2,3% en julio y agosto) por la fortaleza de la mercancía convencional y una contracción menos pronunciada de los graneles. De esta forma, apuntan a un final de 2025 con un balance neutro o positivo.

El Puerto de Algeciras mantiene su imbatible liderazgo nacional, con 75,04 millones de toneladas, un 5,2% menos que en 2024. Aunque septiembre supuso un mes no tan positivo, mantiene la tendencia hacia la recuperación tras unos primeros meses de 2025 con una reducción más pronunciada de sus tráficos. Pese al descenso, se encuentra en proceso de recuperación como el resto de dársenas. El pleno funcionamiento de la red Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd y la mejora del tráfico de contenedores vienen impulsando esta mejora.

Valencia se mantiene en la segunda posición, aún lejos de Algeciras, con 60,7 millones de toneladas hasta septiembre, un 1,4% menos que el año pasado, pero también en tendencia alcista. El Puerto de Barcelona, por su parte, completa el podio nacional, con 52,3 millones de toneladas movidas, un 1,6% menos que en 2024.

Recuperación general

La mercancía general registró en los nueve primeros meses del año un descenso del 0,2%, 210,6 millones de toneladas, con un aumento del 4,3% de la convencional, con 67,2 millones de toneladas, mientras que la contenerizada retrocedió un -2,2%, (143,3 millones de toneladas) con relación al mismo periodo del año anterior.

Los teus registraron un aumento del 2%, alcanzando 14 millones de unidades hasta septiembre. Continúa la tendencia a la baja en tránsito (-1,5%) desde comienzo de este año, aunque más moderada que en meses anteriores. Y los TEUs import-export continúan la tendencia al alza (+7,5%).

Los graneles sólidos registraron un descenso del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total acumulado de 60,3 millones de toneladas. El tráfico de graneles líquidos disminuyó el 2%, con 133,1 millones de toneladas, debido al menor movimiento de petróleo crudo y derivados.

El número de buques mercantes por los puertos españoles decreció un 2,2% respecto a los nueve primeros meses del año anterior, con un total de 124.528 unidades, y el arqueo bruto se incrementó el 0,4%. El tráfico de pasajeros aumentó hasta septiembre el 4,5% en relación con el mismo periodo de 2024, hasta superar los 33,3 millones de movimientos.

Puertos andaluces

En lo que respecta a los puertos andaluces, la suma de las siete autoridades portuarias de interés general del Estado arroja un movimiento de 115,31 millones de toneladas, un 2,93% menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone una ligera recuperación a lo largo del año que los aproxima a un balance positivo. De esta forma, siguen aún la tendencia de un ligero descenso en el acumulado de las dársenas de interés general del Estado.

Huelva ocupa la segunda posición andaluza y se afianza en la séptima nacional, con 22,16 millones de toneladas movidas en los primeros nueve meses del año, un 5,2% menos, lastrado por el descenso de los graneles líquidos en la dársena.

Almería y Málaga continúan lanzados en lo que va de 2025 con notables crecimientos en lo que va de 2025. La dársena almeriense aumenta sus tráficos un 11,4%, hasta 4,48 millones de toneladas, mientras que la malagueña hace lo propio un 23,3%, hasta 4,19 millones. Los fuertes aumentos de los volúmenes de mercancía general, impulsan sus evoluciones. Además, la dársena de la Costa del Sol es la segunda que más crece del país en términos porcentuales, solo por detrás de Ceuta.

El Puerto de la Bahía de Cádiz crece un 13% en el acumulado anual, hasta 4,12 millones de toneladas, con un gran comportamiento de sus tráficos en los últimos meses que le han llevado a crecer en dobles dígitos. Sevilla, por su parte, pierde un 2,2%, hasta los 3,13 millones de toneladas. Motril cierra la lista de dársenas andaluzas con 2,19 millones de toneladas y un crecimiento que ya supera el 10%.

En cuanto al tráfico de los pasajeros, los puertos de la Bahía de Algeciras (Algeciras y Tarifa) se afianzan nuevamente como los que más movimiento registran en Andalucía y los primeros de la península. Su balance acumulado del año crece un 8,8% hasta 5,2 millones de pasajeros, aumento muy marcado por el impulso de una Operación Paso del Estrecho (OPE) de récord.

Málaga también crece notablemente en cuando a pasajeros, un 17,8%, hasta 676.256 viajeros, gracias al crecimiento del 37,8% en el número de cruceros arribados hasta septiembre.

El descenso de los cruceristas en Cádiz (pese al aumento del número de escalas) provoca una caída del 6,6% en el número de pasajeros, con 465.516. Almería cerró el tercer trimestre con 795.454 viajeros (-8,9%); Motril, con 203.003 (+5%); Huelva, con 42.397 (-8,5%), y Sevilla, con 12.505 (-20,7%).