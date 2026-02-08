Los puertos de Algeciras y Tarifa reabren tras el temporal que paralizó el tráfico con Ceuta y Tánger

La normalidad regresa al estrecho de Gibraltar. Tras más de 24 horas de paralización casi total por un intenso temporal de poniente —otro más—, los puertos de Algeciras y Tarifa han reanudado este domingo sus operaciones con el norte de África, restableciendo las conexiones vitales con Ceuta, Tánger Med y Tánger Ciudad que cada día transportan a miles de personas y centenares de mercancías entre Europa y el continente africano.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha confirmado que desde primera hora de la mañana la actividad está de nuevo en marcha. La línea con Ceuta fue la primera en reactivarse durante la madrugada, mientras que la conexión con Tánger Med abrió oficialmente a las 8:00. A las 8:01, el primer ferry procedente de Algeciras ya estaba atracando en el puerto marroquí.

Siete buques cargados de camiones han partido desde Algeciras rumbo a Tánger Med en las primeras horas de este domingo, según ha detallado la APBA, aliviando así la presión acumulada tras la jornada del sábado, cuando el viento alcanzó velocidades que hicieron imposible la navegación segura. Las terminales de contenedores también han retomado su actividad con total normalidad, y los fondeaderos permanecen abiertos.

El descenso en la intensidad del viento ha sido clave para la reapertura. Si este sábado las ráfagas superaban los límites operativos, esta mañana la fuerza del temporal había disminuido hasta aproximadamente 46 kilómetros por hora, permitiendo que los buques de alta velocidad de las navieras Balearia, Armas Trasmediterránea y DFDS recuperaran sus rotaciones habituales entre Algeciras y Ceuta.

Durante el sábado, solo el ferry convencional Passió per Formentera, de Balearia, pudo mantener sus servicios gracias a sus características técnicas, mejor adaptadas para condiciones meteorológicas adversas. Algunos barcos rápidos, más vulnerables al oleaje y al viento lateral, permanecieron amarrados a puerto por razones de seguridad.

En cuanto a Tarifa, las navieras han anunciado que la línea con Tánger Ciudad comenzará a operar a partir de las 19:00 de este domingo, completando así la reactivación total de las comunicaciones marítimas en el Estrecho.

Restricciones que persisten

A pesar de la reapertura, la APBA mantiene algunas restricciones preventivas. El acceso de camiones al puerto de Algeciras continúa limitado, permitiéndose únicamente la entrada de unidades con destino a Ceuta. Esta medida busca evitar aglomeraciones y garantizar una gestión ordenada del flujo de vehículos pesados tras la acumulación del día anterior.

Asimismo, las autoridades portuarias recomiendan a los vehículos ajenos a la actividad portuaria que eviten circular por la zona del puerto, facilitando así las maniobras de las operaciones de carga y descarga.

La vuelta a la normalidad supone un respiro tanto para los miles de pasajeros que quedaron varados como para el sector del transporte de mercancías, esencial para el comercio entre Europa y el norte de África. El estrecho de Gibraltar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, y cualquier interrupción genera un efecto dominó en la logística internacional.

Con el temporal ya en retirada y las previsiones meteorológicas apuntando a una mejoría progresiva, se espera que durante las próximas horas el tráfico marítimo recupere completamente su ritmo habitual, cerrando así un episodio que recordó la vulnerabilidad de estas conexiones estratégicas ante los caprichos de la naturaleza.