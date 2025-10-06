El Puerto de Tarifa acogerá pequeños cruceros, veleros y yates con la mejora del dique del Sagrado Corazón

El Puerto de Tarifa diversificará sus actividades en el medio plazo con las escalas de pequeños cruceros, veleros y yates. Se trata de una actividad turística emergente en el área del Estrecho de Gibraltar y con potencial de crecimiento.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) invertirá hasta 1,8 millones de euros en adecuar las infraestructuras de parte del dique del Sagrado Corazón para dar servicio a este tipo de buques. Para ello, el proyecto incluye la instalación de suministro de agua, electricidad y otras necesidades para estos tráficos con un plazo de ejecución estimado de nueve meses.

El proyecto técnico recoge que el muelle es habitualmente utilizado para la estancia de corta duración de la flota pesquera y de embarcaciones deportivas. Actualmente, y de manera ocasional, se emplea para reparaciones a flote de ferris que realizan las rutas del Estrecho. "Recientemente se ha recibido solicitud para dedicar este muelle al tráfico de cruceros de dimensiones reducidas, así como para atraque de veleros y yates que navegan desde el Mediterráneo al Atlántico", justifica el Puerto para sustentar la intervención.

En el actual dique, la infraestructura está configurada como un dique vertical formado por cajones de celdas de hormigón armado y rellenas con material granular. Con una vida de más de setenta años no presenta patologías importantes. La superestructura, correspondiente a la zona del cantil, está formada por fábrica de sillería, tanto en su coronación como en su paramento vertical. Cuenta con una serie de bolardos en mal estado y cuya ubicación no satisface las necesidades previstas. Tampoco existen bloques de suministro eléctrico ni de agua potable a buques en este muelle.

Vista aérea del dique del Sagrado Corazón de Tarifa.

Así, las obras consistirán en la instalación de una viga cantil de mayor sección que soporte las solicitaciones de unos bolardos que también han de ser sustituidos para adecuar su diseño y dimensión a los nuevos buques, al igual que las defensas; instalación de torretas de suministro y ejecución de redes de servicio que den soporte a las mismas y a otros requerimientos relacionados con la seguridad, tales como vigilancia y protección contra incendios. Así, se instalarán nuevas tuberías para el abastecimiento de aguas, electricidad de baja y media tensión así como la preinstalación de las tuberías para la electrificación de los puntos de atraque mediante el sistema Onshore Power Supply (OPS).