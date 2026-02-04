El Puerto de Algeciras presume de relación comercial con centroamérica en la Feria Fruit Logística de Berlín

El Puerto de Algeciras ha comenzado un nuevo periplo de ferias este 2026 con el viaje a la Feria Fruit Logística de Berlín junto a una numerosa delegación de empresas de la comunidad portuaria, que tendrá su punto de encuentro en el puesto de los puertos españoles. Además de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, están representados Bernardina Aduanas y Transportes, Bernardino Abad, Algetransit, Leoprolex, OperReefer, Raminatrans, Share Logistics, Transbull, Transportes Bolipesk, Tiba y UCC Logistics Spain.

El Proyecto de Interoperabilidad Digital entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana y el Port Community System del Puerto de Algeciras es la iniciativa estrella de la dársena del Estrecho este año en la Feria Fruit Logística. Este proyecto pionero junto a Costa Rica, la Unión Europea y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, tiene como objetivo el impulso del intercambio comercial birregional de productos frescos entre España y Centroamérica. Esta iniciativa permitirá el intercambio digital de certificados sanitarios y documentos aduaneros entre ambas regiones, y adelantará el proceso de evaluación documental de la inspección de la mercancía, reduciendo tiempos de espera, y aumentando fiabilidad y eficiencia en el proceso de entrada de la mercancía a la Unión Europea a través del Puerto de Algeciras. Este proyecto se enmarca en la estrategia Global Gateway de la UE, cuyo objetivo es promover infraestructuras sostenibles, digitales y confiables en América Latina y Caribe.

La APBA recuerda que desde 2020 Costa Rica es el primer socio comercial para tráficos refrigerados del Puerto de Algeciras, principalmente para productos como piña, banana o yuca que antes llegaba hasta la península desde otras dársenas europeas. Respecto a la yuca, precisamente antes de viajar a Berlín, una delegación empresarial e institucional de Costa Rica, encabezada por responsables de la Cámara de Exportadores y la Promotora de Comercio Exterior, ha visitado el Puerto de Algeciras para profundizar en los nuevos requisitos que recoge la normativa fitosanitaria comunitaria que afecta a uno de los productos cuyo consumo está creciendo en Europa, la yuca costarricense tanto fresca como congelada. De esta forma, la parafina habitualmente utilizada para recubrir el tubérculo ha sido sustituida para el producto exportado a Europa por otras ceras naturales que cumplen con el correspondiente reglamento.

Mejoras en el PIF

En cuanto a inversiones en infraestructura, el Puesto de Control Fronterizo del Puerto de Algeciras continúa siendo objeto de nuevas mejoras. Este 2026 empezarán las obras por valor de 17 millones de euros para su ampliación que verá multiplicada la zona destinada a inspección vegetal. Estas instalaciones, objeto de la implementación de un nuevo modelo de funcionamiento en octubre de 2024 por parte de la Administración, han dejado atrás por fin sus habituales embotellamientos.

Esto se suma a la amplia oferta de soluciones para posicionar en el mercado por vía marítima la producción agrícola, tanto de importación como de exportación, de la forma más rápida y óptima conectando con 200 puertos de forma directa sin transbordos, beneficiándose del mejor transit time.