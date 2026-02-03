El Puerto de Algeciras visita India en busca de nuevas oportunidades con el impulso del acuerdo comercial con la Unión Europea

El Puerto de Algeciras participa en la misión comercial sobre logística marítima y sector naval en India organizada por la agencia Andalucía Trade, que se está celebrando del 2 al 5 de febrero de 2026 en Mumbai. Esta acción llega en un momento clave, tras la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea e India, que crea un mercado de más de 2.000 millones de personas libre de aranceles.

El sector del automóvil, los vinos y el aceite de oliva se perfilan como los grandes beneficiados del Acuerdo de Libre Comercio sellado entre la Unión Europea e India. Este último supone una de las principales exportaciones del Puerto de Algeciras, ya que la dársena sirve de canal para casi todas las ventas al extranjero del oro líquido andaluz.

El tratado eliminará los impuestos aduaneros sobre el 96,6% de las exportaciones europeas, abriendo a Europa un mercado de más de 1.400 millones de consumidores que hasta ahora aplicaba políticas muy proteccionistas. Por ello, el objetivo de la misión comercial es reforzar la presencia de las empresas andaluzas en uno de los mercados estratégicos con mayor crecimiento y proyección internacional en la gestión portuaria.

Cinco son las empresas andaluzas que se han desplazado a India, como participantes en esta misión comercial, todas ellas de Cádiz, para celebrar una agenda con más de 50 reuniones de negocios: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Blay Marine Tech (BMT), Zener Marine Elevator Services, Sandvik Marine Electronics y Talleres Mavales Valencia (Tanaval). En representación de la dársena algecireña ha viajado Dámaso Domínguez, técnico comercial de la APBA.

En los primeros once meses de 2025, Andalucía se ha consolidado como la segunda comunidad autónoma exportadora a India, con el 22,7% del total nacional, solo por detrás de Cataluña (30%). De este modo, las ventas andaluzas al país asiático alcanzaron los 443 millones de euros, con un crecimiento interanual del 17,9%, lo que supone un récord histórico para el periodo y reafirma a India como un mercado estratégico en Asia para el tejido empresarial andaluz.

Según los informes de Andalucía Trade, el sector de la logística marítima en India se encuentra en un proceso de profunda transformación, impulsado por el crecimiento del comercio exterior, la expansión industrial y las reformas públicas orientadas a mejorar la competitividad portuaria. Asimismo, el Gobierno indio está realizando importantes inversiones para modernizar la red portuaria y sus conexiones logísticas mediante programas estratégicos que fomentan la logística intermodal, el desarrollo de zonas logísticas portuarias, corredores dedicados a mercancías y nodos multimodales que conectan los puertos con los principales centros industriales del interior del país.

Andalucía Trade ha intensificado su actividad en el mercado indio durante 2025, con un balance de 111 empresas participantes en un total de 38 acciones de promoción y apoyo a la internacionalización con India como mercado objetivo.