El Puerto de Algeciras se consolida como líder del tráfico de mercancías en España con el 18% del total en 2025

El Puerto de Algeciras lideró el ecosistema portuario español en 2025 al mover casi la quinta parte de las mercancías que pasaron por las dársenas de interés del Estado. En conjunto, cerraron el ejercicio con 556,5 millones de toneladas, un descenso del 0,2% respecto al año anterior, consiguiendo una línea continuista en un año marcado por la inestabilidad geopolítica y económica mundial.

Un año más, el Puerto de Algeciras mantuvo su posición como líder nacional, con 100,7 millones de toneladas, un 3,3% menos que el año anterior. El mes de diciembre, aunque con menos tráfico que el de 2024, permitió a la dársena superar los 100 millones de toneladas movidas por décimo año consecutivo. Pese a la reducción de cifras, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras destacó en su balance anual que estas cifras "transmiten una situación de consolidación", gracias a la implantación total de la red Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd, principal protagonista de esta recuperación y augura buenas perspectivas en 2026.

En global, aunque el tráfico total no superó el récord alcanzado en 2019 (564,6 millones de toneladas), la mercancía general movida por los puertos españoles sí superó todos los datos anteriores, con 278,8 millones de toneladas, ligeramente por encima de 2024, la mejor marca anterior. El crecimiento estuvo marcado por un aumento del 3,6% de la convencional, con 88,6 millones de toneladas, y una caída de la contenerizada del 1,4%, (190 millones de toneladas).

También marcan cifras históricas los contenedores, que aumentaron un 2,7%, hasta los 18,6 millones de unidades (el anterior nivel máximo fue en 2024 con 18,1 millones), empujados por el alza de los teus import-export (+7,8%) y con una moderada caída de los teus en tránsito (-0,6%).

Los graneles líquidos recuperaron el pulso en los tres últimos meses del año, cerrando 2025 con un aumento del 0,9% y 180,4 millones de toneladas. Los graneles sólidos registraron un descenso del 3,4% y un total acumulado de 81,8 millones de toneladas. Esto se debe a la caída del carbón (-10,4%) que se enmarca en la política energética nacional y europea, pero también por el descenso de los cereales (-18,4%). El tráfico ro-ro creció un 2,8% con 74,7 millones de toneladas, respecto al año anterior.

El número de buques mercantes por los puertos españoles retrocedió un 2,2%, con un total de 162.865 unidades, y el arqueo bruto aumentó un 0,8%. El tráfico de pasajeros creció un 4% en el cierre de 2025, superando los 42,5 millones de movimientos.

Puertos andaluces

Los puertos de interés del Estado de Andalucía cerraron 2025 con 155,6 millones de toneladas movidas, un 0,87% menos que en el anterior ejercicio, por lo que consiguen una cifra continuista tras solventar un inicio de año complicado por las coyunturas comerciales.

Huelva cerró el año en la segunda posición regional y la séptima plaza nacional, con 30,3 millones de toneladas movidas, un 2,6% menos que el año anterior. La caída de más del 5% de los graneles líquidos movidos, su principal mercancía, ha lastrado sus datos, pese al incremento del contenedor.

Almería, Málaga y Cádiz mantuvieron su gran crecimiento en mercancías en 2025. La dársena almeriense aumenta sus tráficos un 10,1%, hasta 6,1 millones de toneladas. Por su parte, el Puerto de Málaga creció un 24,4% en el acumulado anual, hasta 5,6 millones de toneladas.

El Puerto de Cádiz creció un 16,7%, hasta 5,5 millones, gracias a un fuerte impulso de los graneles líquidos, que crecieron un 113% respecto a 2024. Sevilla, por su parte, consiguió cerrar en positivo el año con 4,4 millones de toneladas (+3,3%) con un notable crecimiento de los graneles sólidos. Motril cierra la lista de dársenas andaluzas con 2,8 millones de toneladas y un crecimiento del 10%.

En lo que respecta al tráfico de pasajeros, los puertos de la Bahía de Algeciras (Algeciras y Tarifa) volvieron a ser los que más movimiento registran en la península, solo por detrás de Baleares y Santa Cruz de Tenerife. Su balance acumulado del año crece un 6,7% hasta un récord de 6,35 millones de pasajeros, muy marcado por una Operación Paso del Estrecho (OPE) histórica.

Málaga también crece notablemente en cuando a pasajeros, un 12,4%, hasta 935.984 viajeros, gracias al crecimiento del 22% en el número de cruceros arribados hasta noviembre.

El descenso de los cruceristas en Cádiz (pese al ligero aumento del número de escalas) arroja una caída del 9,1% en el número de pasajeros, con 669.643. Almería cerró el año con un acumulado de 896.143 viajeros (-9,3%); Motril, con 238.632 (+0,9%); Huelva, con 53.681 (-6,3%), y Sevilla, con 19.194 (-10,3%).