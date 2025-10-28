El Puerto de Algeciras impulsa la conservación marina con su nueva Guía de Cetáceos en el Estrecho

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha presentado este martes en Tarifa la Guía de Cetáceos en el Estrecho, una publicación divulgativa que reúne información sobre las 15 especies de cetáceos que residen o migran por el estrecho de Gibraltar y la Bahía de Algeciras, una de las áreas marinas con mayor biodiversidad de Europa.

El acto contó con la participación de empresas de avistamiento de cetáceos, clubes de buceo, administraciones públicas y agentes del sector turístico de la comarca. Todos ellos han querido sumarse a esta iniciativa que forma parte del proyecto Guardianes del Mar, incluido en la Estrategia Verde de la APBA, centrada en la sostenibilidad y la protección del entorno natural del Estrecho.

Un recurso educativo y de sensibilización ambiental

El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, subrayó que la guía “es un documento abierto que tendrá pronto versión en inglés y que nace con una clara vocación educativa y de sensibilización ambiental”.

La publicación ofrece una descripción detallada de cada especie, con datos sobre sus hábitos, alimentación, comportamiento, grado de amenaza —según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)—, frecuencia de avistamiento y relevancia ecológica.

Entre las especies recogidas figuran la orca, el calderón negro, el cachalote y el rorcual común, junto a otras menos conocidas como el rorcual boreal o la orca bastarda. En la Bahía de Algeciras, el documento destaca la presencia estable de tres especies residentes de delfines —común, listado y mular—, que confirman la calidad ambiental y la importancia ecológica de estas aguas.

Un motor económico vinculado al respeto por el mar

El estrecho de Gibraltar se ha consolidado como un enclave privilegiado para la observación responsable de cetáceos. Actualmente, entre la Bahía de Algeciras y el Puerto de Tarifa operan ocho empresas dedicadas a esta actividad, tres de ellas de forma exclusiva.

Según un estudio de impacto económico de la Universidad de Cádiz (UCA), el avistamiento de cetáceos genera más de 2,3 millones de euros anuales en valor añadido, con alrededor de 50.000 pasajeros al año y picos que han superado los 70.000 usuarios.

Landaluce destacó que “la sostenibilidad y el turismo responsable son compatibles y necesarios para garantizar el futuro del Estrecho como espacio natural único en el mundo”.

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La nueva guía complementa otras publicaciones ambientales impulsadas por la APBA, como la “Guía de Avifauna en los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa” editada en 2023, y se enmarca en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Iniciativas como la monitorización del ruido submarino o el desarrollo de una app que permitirá conocer en tiempo real la presencia de cetáceos son algunas de las acciones destacadas del proyecto Guardianes del Mar, que persigue compatibilizar la actividad portuaria con la preservación de los ecosistemas marinos.

La “Guía de Cetáceos en el Estrecho” está disponible para su descarga gratuita en la web de la APBA.