El Puerto de Algeciras estrecha lazos con los centros educativos para favorecer la inclusión laboral del alumnado en empleos digitales

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) pone en marcha la cuarta edición de Algeciras Port Digital Academy, una iniciativa impulsada por el Área de Desarrollo Tecnológico de la institución que busca formar talento digital y ampliar la oferta de empresas en las que poder realizar prácticas con el objetivo de acercar la actividad portuaria y logística a la cantera.

Algeciras Port Digital Academy va dirigida a los centros que imparten grados de Formación Profesional del sector digital, en este caso los IES El Saladillo y Kursaal de Algeciras que cuentan con los ciclos formativos de grado superior de Desarrollo de aplicaciones multiplataformas y Desarrollo de aplicaciones web, respectivamente. Además el Kursaal imparte el curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información. 50 alumnos participan en esta cuarta edición que dispone de 16 plazas para prácticas.

Como ha trasladado a los estudiantes Jesús Medina, jefe del Área de Desarrollo Tecnológico de la APBA, “es el momento de ser ambiciosos, de aprovechar la oportunidad, el puerto se mueve a través de la tecnología y las empresas nos trasladan que no encuentran personal”. El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce ha remarcado que 12 participantes en este proyecto ya están incorporados las plantillas de las empresas participantes, “ejemplo de colaboración público privada para generar empleo y facilitar a los más jóvenes la incorporación al mercado laboral”.

En paralelo se entregaron en el Auditorio Millán Picazo los tercero premios Algeciras Port Tech Talent que reconocen los mejores trabajos Fin de Grado del curso 2024/2025 de ambos centros. Se trata de Lucía Martínez y de Francisco Fernando Gaitán, del IES Saladillo e IES Kursaal, respectivamente. También ha recibido una mención especial, Ángel Gómez, del primero de los centros.

La APBA ha entregado los premios en el encuentro con alumnos y profesores que ha servido para que tanto los centros educativos como los CEO de las compañías que integran el programa presenten su oferta. Participan en esta edición Maersk, Balearia, Prodevelop, Sopra Steria, OnNet Center, Getronics, Satinel System, TTI Algeciras y NextPort. Adrian Hermida, de Maersk, ha señalado que en estas prácticas los alumnos aprenden, pero ellos “traen ideas muy nuevas que podemos aplicar en los procesos de mejora para seguir siendo competitivos”.

Entre sus iniciativas Algeciras Port Digital Academy incluye también el Curso de Experto Universitario en Transformación Digital Aplicada a la Logística Portuaria en colaboración con la Unidad de Cádiz; el programa de capacitación digital Trekking junto con Cepsa; la inclusión del Puerto de Algeciras como centro formador 5G junto a Vodafone, o la colaboración con la Agencia Digital de Andalucía para impulsar el Programa Misión, como ha explicado Jesús Medina.