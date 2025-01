El Puerto de Algeciras bate su récord de suministro de GNL a un buque

La barcaza 'New Frontier 1' suministra GNL al 'MSC Thais'.

El Puerto de Algeciras batió este jueves un récord en el suministro de gas natural licuado (GNL) a un buque. La barcaza New Frontier 1, operada por Shell, suministró en fondeo 6.150 metros cúbicos de GNL al portacontenedores MSC Thais, con capacidad para 15.600 teus. El buque procedía de Valencia y su siguiente escala es el Puerto de Jebel Ali, en Emiratos Árabes. Este suministro duplica en volumen al realizado en el Muelle de Isla Verde Exterior hace ahora un año por Península al crucero Icon of the Seas, lo que supone un récord en el suministro de GNL en el Puerto de Algeciras.

El suministro de GNL en fondeo se estrenaba en España el pasado 17 de diciembre con la operación al buque Atlantic Narval en el Puerto de Algeciras, marcando un nuevo hito en el desarrollo de la estrategia de transición energética del sector. Para ello, la Autoridad Portuaria de Algeciras está integrada en el proyecto CORE LNGas hive para el impulso de la utilización del gas natural licuado. En atraque, el Puerto de Algeciras realizó su primer suministro de GNL en 2012 mediante la modalidad de bunkering llamada truck to ship, es decir, desde camión cisterna; mientras que en 2023 se completó el primer suministro con gabarra a los barcos atracados en el muelle.

El GNL es el combustible de transición hacia los combustibles sintéticos y es elegido cada vez por más navieras para avanzar en la descarbonización del sector marítimo. En comparación con los combustibles tradicionales, elimina el 100% de las emisiones de óxidos de azufre (SOX), reduce un 80-90% las de óxidos de nitrógeno (NOX) y entre un 20-30% las de CO2.