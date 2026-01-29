El Puerto de Algeciras autoriza este viernes la entrada de camiones para las terminales y el embarque a Tánger-Med

Camiones en Los Barrios a la espera de poder entrar en el Puerto de Algeciras

El final de las esperas para los camioneros bloqueados por la borrasca Kristin en el Puerto de Algeciras y su entorno, más cerca. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) levanta este viernes las últimas restricciones a la entrada y circulación de camiones por el recinto que aún permanecían activadas para evitar el colapso del recinto.

La entrada de camiones con destino a las terminales de contenedores puede efectuarse este viernes 30 de enero desde las 8:00. Y en el caso de los embarques en ferry a Tánger-Med, a partir de las 12:00, según ha anunciado la APBA en la red social X.

El Puerto de Algeciras comenzó a recuperar de forma progresiva la entrada de camiones al recinto el jueves 29, tras varios días de paralización casi total de la actividad portuaria debido al fuerte temporal invernal que azotó el Estrecho de Gibraltar.

Entonces, quedó reactivado el tráfico de ferris en las líneas Algeciras–Ceuta y Algeciras–Tánger Med, así como la operativa de buques ro-ro y terminales de contenedores. A lo largo del jueves se autorizó la entrada de camiones con destino a Ceuta.

La borrasca Kristin provocó la acumulación de alrededor de 2.800 camiones en el interior del puerto y en los viales de acceso, saturando tanto las áreas habilitadas para estacionamiento como las cercanas en polígonos industriales de Los Barrios, San Roque y Algeciras.

La complicada situación se inició tras el paso del temporal, que provocó la suspensión total de las operaciones marítimas durante varias jornadas, con cancelaciones de ferris y rutas clave hacia el norte de África y el cierre del acceso a nuevos camiones al recinto para evitar mayores riesgos. Las malas condiciones climatológicas derivaron en rachas de viento superiores a los 110 km/h y oleaje muy elevado, que impidieron la salida de embarcaciones y obligaron a las navieras que operan en la zona a cancelar salidas programadas.

El bloqueo logístico ha generado importantes colas de camiones y un contexto de presión sobre la cadena de suministro entre España y el norte de África.