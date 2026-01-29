El Puerto de Algeciras recupera la entrada de camiones para Ceuta aunque cientos de vehículos siguen a la espera de embarcar

Camiones acumulados en las calles del polígono de Palmones a la espera de poder embarcar en el Puerto de Algeciras

La situación en el Puerto de Algeciras continúa este jueves siendo complicada tras el paso de la borrasca Krispin. El Puerto de Algeciras ha iniciado desde las 6:00 de este jueves, 29 de enero, un restablecimiento progresivo de su operativa, tras otra jornada de bloqueo casi total durante el miércoles por el fuerte temporal asociado al temporal marítimo.

El tráfico de ferris en las líneas Algeciras–Ceuta y Algeciras–Tánger Med, así como la operativa de buques ro-ro y terminales de contenedores, va recobrando el pulso, con todas las maniobras supeditadas al criterio de los prácticos de guardia y en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

La línea de Algeciras a Tánger-Med ha quedado restablecida desde las 6:00, mientras que la conexión con Ceuta se ha activado desde las 8:00. Por el contrario, la ruta entre Tarifa y Tánger se mantiene cancelada hasta nueva orden.

Durante el miércoles llegaron a quedarse atrapados unos 2.800 camiones y sus conductores en el recinto portuario, con todas las áreas de estacionamiento completas. A lo largo de este jueves se ha comenzado a permitir el acceso a los camiones con destino a Ceuta.

Durante este jueves, la imagen de camiones a la espera de poder entrar en el Puerto llena los viales de los polígonos industriales de Los Barrios, San Roque y Algeciras, además del propio puerto. En el parque comercial de Los Barrios, muchos camioneros han pasado la noche en las cabinas a la espera de tener autorización para entrar en el Puerto.

En Tarifa, desde primeras horas de la mañana, los pasajeros que habían adquirido billetes para cruzar hacia Marruecos se han visto obligados a reprogramar sus viajes o trasladarse a Algeciras, donde las conexiones hacia Ceuta y Tánger Med se restablecieron por la mañana tras varios días de interrupción.

Las borrascas invernales que afectan al sur de España han dejado desde el lunes lluvias persistentes, rachas de viento superiores a los 110 km/h y olas que superan los cuatro metros en el Estrecho. Estas condiciones extremas han obligado a las navieras que operan en Tarifa, como Africa Morocco Link (AML) y FRS Iberia, a cancelar las salidas programadas, priorizando la seguridad de pasajeros y tripulaciones.