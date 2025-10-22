El Puerto de Algeciras destina 18 millones para implantar los nuevos controles fronterizos Schengen

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) invertirá 18 millones de euros en la implantación de los nuevos controles fronterizos Schengen de las terminales de pasajeros de los puertos de Algeciras y Tarifa para adaptarlos al marco del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y al Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

Para los puertos de Algeciras y Tarifa, la inversión tendrá dos fases. La primera se encuentra en periodo de licitación para el suministro de los equipos y su mantenimiento por un valor de 7,2 millones de euros, mientras que la segunda -para la que se ultima la salida a concurso- se centrará en aportar el personal auxiliar de información que dará apoyo a la Policía Nacional durante un periodo de tres años (10,8). El proyecto está cofinanciado por la UE en un 75% de la inversión y un 100% del gasto corriente a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV).

La implantación del EES comenzó el pasado 12 de octubre en los aeropuertos. Se trata de una situación prevista por la UE, que ampara un periodo transitorio de seis meses que no debe prolongarse más allá del 10 de abril de 2026, cuando se eliminará en toda la Unión el tradicional sellado manual de pasaportes en sus fronteras. El Ministerio del Interior anunció entonces que en una segunda fase se sumarán las fronteras terrestres (Ceuta y Melilla, así como Gibraltar, a expensas del tratado que prevé eliminar estos controles) y, a continuación, los puertos, donde la adaptación técnica se encuentra más atrasada. En todo caso, los controles entrarán en vigor antes del verano.

En este proceso de implantación de los nuevos controles resulta necesario poner en operativa el equipamiento automatizado EES para el control del paso fronterizo que consiste en quioscos de autoservicio, puertas ABC, puestos del control asistido, tabletas de verificación y supervisión, tabletas de registro, así como otros elementos complementarios como sistemas de circuito cerrado de televisión, señalética digital y habitáculos específicos como cabinas dobles y contenedores equipados.

La APBA cederá posteriormente este equipamiento al Ministerio de Interior en virtud del convenio firmado entre la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior y Puertos del Estado y al que se adhirió la APBA en 2024.