Preacuerdo para convertir en indefinidos a tiempo completo a más de 450 estibadores eventuales del Puerto de Algeciras

El Comité de Empresa del sector de la estiba del Puerto de Algeciras, integrado por Coordinadora de Estibadores Portuarios del Estrecho, ha informado este jueves a la plantilla de que ha alcanzado un preacuerdo con el Centro Portuario de Empleo (CPE) y las empresas estibadoras para transformar los contratos de 453 trabajadores fijos discontinuos (conocidos como eventuales) en indefinidos a tiempo completo a partir del 1 de junio de 2026.

El entendimiento llega tras un "largo y complejo proceso de negociación", según ha indicado la sección sindical, y supone un paso decisivo en la consolidación laboral de un grupo de estibadores que comenzó a trabajar como personal eventual a principios de 2018. En esta bolsa fueron seleccionadas a las primeras mujeres estibadoras del Puerto de Algeciras, lo que supuso un avance social en un sector que hasta entonces estaba ejercido únicamente por hombres.

Por el momento no se han concretado ni las nuevas funciones que desempeñarán estos trabajadores ni el alcance de la futura incorporación de nuevo personal eventual, un extremo que deberá abordarse en una fase posterior de la negociación.

En Algeciras operan en total nueve compañías estibadoras. Además de APM Terminals y TTI Algeciras, que gestionan las dos terminales de contenedores y requieren de la mayor parte de la mano de obra, hay otras empresas encargadas del manejo de graneles (sólidos y líquidos) así como otros productos y servicios cuya manipulación también depende de los estibadores, como la colocación de los remolques de camión con mercancías (ro-ro) en los ferris.

Un proceso iniciado en 2025

Este nuevo acuerdo se apoya en el paso dado en marzo de 2025, cuando se hizo efectiva la integración de unos 460 trabajadores procedentes de la bolsa de empleo temporal gestionada por Adecco en la estructura del Centro Portuario de Empleo. Aquella operación permitió que los eventuales pasaran a formar parte del CPE como fijos discontinuos, manteniendo las mismas funciones que venían desempeñando hasta entonces.

Con el nuevo preacuerdo, se da un salto cualitativo al reconocer a este colectivo la condición de trabajadores indefinidos a tiempo completo. En teoría, este cambio contractual debería ir acompañado de una nueva entrada de personal eventual para atender las necesidades operativas, aunque esa incorporación aún no ha sido negociada ni cuantificada.

El acuerdo alcanzado en 2025 permitió elevar de forma transitoria la plantilla del CPE hasta los 2.260 trabajadores, frente a los algo más de 1.800 estibadores con los que contaba hasta entonces. Aquel documento incluía además el compromiso de empresas y sindicatos de promover el relevo generacional mediante un plan de jubilaciones, con el objetivo de que la plantilla final resultante y la masa salarial se mantuvieran en cifras similares a las actuales.

Hasta el próximo 1 de junio las partes se sentarán a negociar a la espera de cerrar los flecos pendientes del acuerdo, especialmente en lo relativo a la organización del trabajo, la definición de funciones y el futuro acceso de nuevos trabajadores a la plantilla de estibadores.

El proceso de creación de una bolsa de personal eventual para la estiba y su integración, transcurridos varios años, en la plantilla del centro portuario es cíclico. El anterior grupo de personal eventual para la estiba también fue gestionado por Adecco. Operó entre los años 2013 y el verano de 2017 con un total de 350 personas que apoyaban a los entonces 1.500 estibadores de la Sagep (hoy CPE). Su integración en la plantilla se produjo en plena negociación estatal de la reforma del sector.

Previo a este grupo, el anterior cupo de eventuales estuvo formado por otros 420 portuarios que se integraron en la plantilla de la Sagep en el año 2012. Aquel pool de eventuales estuvo gestionado por la OCE, una oficina integrada en la sociedad de estiba.