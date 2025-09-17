El patrullero 'Medas' de la Armada finaliza su operación de vigilancia en el Estrecho de Gibraltar

El patrullero Medas de la Armada ha concluido su misión de presencia, vigilancia y disuasión en aguas próximas al mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. Además de los cometidos relacionados con la seguridad en esta zona estratégica, el Medas ha contribuido a la preservación de los espacios naturales. Durante esta activación, el buque, al mando del Teniente de Navío Santiago González -Aller Rodríguez, ha estado integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM), bajo control operativo del Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), y en coordinación con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM).

El Patrullero 'Medas'

El patrullero “Medas ” está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM) que, dentro de la Flota, está formada por el conjunto de unidades que tienen por cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos de interés permanente. Con un enfoque integral, aseguran la cooperación permanente con los diversos organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo, contribuyendo a la Acción del Estado en la mar.

Mando Operativo Marítimo (MOM)

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacio s marítimos de interés. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART) y tiene sede en Cartagena.

La preparación cartográfica de uno de los integrantes de la tripulación del navío. / Defensa.

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son la herramienta que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis. Los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes.