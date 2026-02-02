El patrullero ‘Isla de León’ refuerza la vigilancia marítima en el Estrecho y el mar de Alborán

El Patrullero de Vigilancia en Zona ‘Isla de León’ refuerza la seguridad marítima en aguas españolas del Estrecho y mar de Alborán.

El Patrullero de Vigilancia en Zona (PVZ) Isla de León ha iniciado un nuevo periodo de activación en aguas españolas del estrecho de Gibraltar y del mar de Alborán, en el marco de las operaciones permanentes de presencia naval, vigilancia marítima y control de los espacios de interés permanente. La misión se desarrolla en aguas de Ceuta y de las plazas españolas del Norte de África.

La navegación del Isla de León, que comenzó el pasado 30 de enero y se prolongará hasta el próximo 8 de febrero, se enmarca en las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) de las Fuerzas Armadas. Durante este periodo, el buque permanece integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

Con una dotación de diez marinos a bordo, el objetivo principal de la misión es reforzar el conocimiento del entorno marítimo y garantizar la seguridad en una de las zonas de mayor interés estratégico del país. Así lo explica su comandante, el teniente de navío Francisco Javier Morales Yedra, quien subraya que estas patrullas permiten “tener un conocimiento amplio del entorno marítimo, un aspecto clave para discernir qué es lo rutinario de lo sospechoso”.

Además, el patrullero actúa en estrecha coordinación con otros organismos con competencias en el ámbito marítimo, como el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera o Salvamento Marítimo, lo que refuerza la eficacia de la vigilancia y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

El Mando Operativo Marítimo es el órgano de las Fuerzas Armadas responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Depende del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y está bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, con sede en Cartagena.

Integrados en este mando, distintos buques de la Armada participan de forma permanente en las OPVD, consideradas una herramienta clave para incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral junto a otras instituciones del Estado y detectar de forma anticipada posibles amenazas, facilitando una respuesta inmediata ante situaciones de crisis.

Estas operaciones se desarrollan dentro de la estructura de Mandos Permanentes de las Fuerzas Armadas, junto a los mandos Terrestre, Aéreo, Espacial y Ciberespacial. En conjunto, alrededor de 850 militares participan diariamente en estas misiones permanentes bajo el control operativo del Mando de Operaciones.