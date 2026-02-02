Suspenden temporalmente la búsqueda del patrón del 'Chanquete IV', un anciano de 80 años, por el fuerte temporal en el Estrecho

Durante la inspección del 'Chanquete IV', los efectivos localizaron manchas de sangre mezcladas con agua en la plataforma de la embarcación.

Salvamento Marítimo ha suspendido temporalmente la búsqueda del único tripulante y patrón del barco de recreo Chanquete IV, desaparecido desde la mañana de este domingo en aguas de la Bahía de Algeciras, debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas provocado por la borrasca Leonardo, que azota este lunes, 2 de febrero, el estrecho de Gibraltar.

Según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Sur, en estos momentos resulta imposible sacar al mar la Salvamar Denébola ni operar el helicóptero Helimer 211, principales medios desplegados en el dispositivo, a causa del fuerte viento y el estado de la mar. El organismo ha subrayado que el operativo se retomará en cuanto las condiciones marítimas lo permitan.

El desaparecido es M.R.L., patrón del Chanquete IV, que habría cumplido 80 años el próximo mes. Se trata de un gran aficionado a la pesca, que navegaba solo el día del suceso. Según los primeros datos recabados, salió del pantalán de la dársena del Saladillo, en Algeciras, poco antes de las 9:00 de la mañana, apenas unos minutos antes de que se activara la señal de emergencia de la embarcación.

Un temporal que impide cualquier maniobra

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos para este lunes en el Campo de Gibraltar por un nuevo episodio de inestabilidad asociado a la borrasca Leonardo. El fenómeno más adverso se espera durante las primeras horas del día, con vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, equivalentes a fuerza 7 en la escala Beaufort, y mar de marejada a mar fuerte.

Los meteorólogos no descartan la aparición puntual de mangas marinas o tornados, aunque de carácter muy localizado. El periodo más complicado se concentra entre las 6:00 y las 10:00, lo que ha obligado a Salvamento Marítimo a detener cualquier intento de búsqueda activa por motivos de seguridad.

La alerta y el hallazgo del barco vacío

El suceso se inició en la mañana de este domingo, cuando el Chanquete IV emitió una llamada selectiva digital (DSC), un sistema automático de socorro que transmite la identificación de la embarcación y su posición aproximada sin necesidad de comunicación verbal. La señal fue recibida cuando el barco se encontraba a dos millas al suroeste de Punta Europa.

La primera unidad en llegar a la zona fue una embarcación de la Autoridad Portuaria de Gibraltar, cuyos efectivos encontraron el barco a la deriva, con el motor en marcha y sin nadie a bordo. Tras comprobar la situación, la embarcación fue remolcada al Puerto de Gibraltar.

Durante la inspección del Chanquete IV, los efectivos localizaron manchas de sangre mezcladas con agua en la plataforma de la embarcación. No obstante, no se ha podido confirmar si estos restos corresponden a sangre humana o si podrían proceder de algún animal, como túnidos u otras especies capturadas durante una jornada de pesca.

Al confirmarse que el Chanquete IV estaba vacío, se activó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron el Helimer 211, la Salvamar Denébola y el buque Clara Campoamor, además de emitirse avisos a las embarcaciones que navegaban por la zona para que permanecieran atentas a cualquier indicio.

Investigación en marcha

Las autoridades de Gibraltar han dado ya por concluidas las labores de rastreo en las aguas próximas al Peñón, mientras que Salvamento Marítimo mantiene la búsqueda en el entorno español, condicionada ahora por el temporal. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición.

Salvamento Marítimo difundió este domingo, poco antes de las 19:00, un mensaje en el que confirmaba el despliegue de medios y recordaba que la asistencia y evacuación de personas en la mar, tanto por aire como por mar, es una de sus funciones esenciales, siempre que las condiciones lo permitan.