Salvamento Marítimo busca al tripulante de una embarcación que estaba a la deriva en la bahía de Algeciras

Salvamento Marítimo mantiene activo un operativo de búsqueda para localizar a un tripulante del barco de recreo Chanquete IV, después de que la embarcación emitiera en la mañana de este domingo una señal de socorro mientras se encontraba navegando en la Bahía de Algeciras, a dos millas al suroeste de Punta Europa.

Según han informado a Europa Sur fuentes de Salvamento Marítimo, la alerta se produjo mediante una llamada selectiva digital (DSC), un sistema automático de emergencia que, a través del equipo de radio, permite enviar una señal de distress con la identificación del barco y su posición aproximada sin necesidad de comunicación verbal. Esta señal es recibida de forma inmediata por los centros de control y las embarcaciones cercanas.

La llegada del barco de control portuario de Gibraltar al Chanquete IV.

La primera unidad en llegar a la posición fue una embarcación de control portuario de la Autoridad Portuaria de Gibraltar, cuyos efectivos comprobaron que el Chanquete IV se encontraba a la deriva con el motor en marcha y sin nadie a bordo. Uno de los tripulantes subió a la embarcación para verificar la situación y, posteriormente, el barco fue trasladado al Puerto de Gibraltar.

Tras confirmarse que la embarcación estaba vacía, se activó un amplio dispositivo de búsqueda del posible ocupante. Gibraltar ha dado ya por finalizadas las labores de rastreo en las aguas que rodean el Peñón, mientras que Salvamento Marítimo mantiene la búsqueda el entorno. En el operativo participan el helicóptero Helimer 211, la embarcación Salvamar Denébola y el buque Clara Campoamor, sin que hasta el momento se haya localizado a la persona desaparecida. Además, se han emitido avisos para que las embarcaciones que naveguen por la zona estén pendientes de cualquier dato que pueda ayudar en la localización del desaparecido.

Según los contactos mantenidos por Salvamento Marítimo durante las primeras gestiones, a bordo del Chanquete IV habría una sola persona en el momento de la emisión de la señal de socorro.

De la investigación se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil, competente en este tipo de actuaciones en el ámbito marítimo, que trata ahora de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición. Las labores de búsqueda continúan mientras las condiciones meteorológicas lo permiten.