Óscar Puente demanda una regulación global de las emisiones del transporte marítimo

Algeciras/El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, urge a la aprobación de "una regulación global" de los derechos de emisiones en el transporte marítimo y ha alertado que, sin ella, el sector puede acabar alejándose de los objetivos actuales de descarbonización. "La necesidad de regular esta materia a nivel global es ineludible", ha sostenido Puente durante su participación en el evento paralelo del World Maritime Day, organizado por la conferencia de la Organización Marítima Internacional (OMI) en Barcelona.

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, coincide con la postura del ministro. "Las medidas contra el cambio climático tienen que estar bien pensadas y que consigan sus efectos. El medio ambiente no conoce de fronteras y el esfuerzo tiene que ser en conjunto de todos los países y, por tanto, la OMI es el marco idóneo para establecer esas limitaciones y esas reglas del juego. La Unión Europea lo que tiene que hacer es fortalecer la capacidad y la resiliencia de sus puertos porque en definitiva es potenciar la cadena logística y la independencia de la economía de la Unión Europea", indicó tras conocer las declaraciones de Puente.

Puente se ha mostrado preocupado por el hecho de que algunos buques de mercancías están cambiando sus rutas para no pasar por territorio europeo y no tener que cumplir así con la normativa. "La normativa territorializada no es útil y puede crear distorsiones que nos alejará del objetivo de descarbonización del transporte marítimo para el 2050", ha dicho, tras señalar que hay un tráfico que se está desviando hacia el norte de África.

En esta línea, ha instado a los países de la UE a "ir todos a una" a la hora de buscar un sistema "homogéneo" de derechos de emisión, conocidos como ETS. "Habrá que buscar un sistema global que no perjudique a los países en desarrollo porque, sino, no se aplicará y nos encontraremos con que no podremos frenar el fenómeno del calentamiento global", ha apuntado.

La OMI, que depende de la ONU, acordó ya hace unas semanas aprobar un marco global de derechos de emisiones que pueda estar en vigor en 2027 y se ha marcado abril de 2025 como fecha para contar con un primer esqueleto jurídico. El ministro de Transportes ha señalado que una norma homogénea a nivel internacional haría bajar los derechos de emisión a pagar "porque estarían más repartidos".

El secretario general de la OMI, Arsenio Dominguez, se ha mostrado convencido durante su participación en el evento en que se cumplirán los plazos marcados para acordar las nueva normas ETS, "tal y como avanzan las conversaciones en la organización", aunque ha alertado que "se trata de una transición" y que el nuevo escenario "no se va a dar de la noche al día". Además, ha apuntado que este cambio de las normas para garantizar el avance en la descarbonización del sector "va a tener un coste y no lo podemos negar". "La economía de escala va a jugar un papel y la situación se estabilizará en la medida en que se produzca más combustible alternativo", ha dicho.