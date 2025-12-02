Óscar Puente niega discriminación al Puerto de Algeciras en beneficio de Barcelona

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió este martes que no existe ningún tipo de “discriminación territorial” en la asignación de inversiones portuarias y puso como ejemplo el peso estratégico del Puerto de Algeciras, que según indicó seguirá entre los principales receptores de fondos del sistema portuario español en los próximos años.

Puente replicaba así a las acusaciones de la senadora del PP Lucía Yeves, quien denunció en la sesión de control del Senado que el Gobierno prioriza al Puerto de Barcelona frente a Andalucía. Según Yeves, la infraestructura catalana recibirá prácticamente la misma inversión entre 2026 y 2029 que los siete puertos andaluces en su conjunto.

El ministro rechazó esta afirmación y subrayó que Andalucía es la segunda comunidad que más inversión recibirá con el 20% del total previsto por Puertos del Estado hasta 2029. En ese reparto, destacó especialmente el papel del Puerto de Algeciras, una infraestructura “clave para la economía española” y que, según afirmó, contará "con importantes inyecciones de capital, independientemente del color político de su Gobierno local", actualmente en manos del PP.

Puente recordó además que el Ejecutivo mantiene su compromiso con el tramo ferroviario Algeciras–Bobadilla, esencial para mejorar la competitividad del puerto y su conexión con los corredores europeos, y recordó que cuenta con un presupuesto global de 1.300 millones de euros para autopista ferroviaria con Zaragoza.

"El Puerto de Algeciras será el tercero de España que más inversiones acapare. El de Valencia ha sido el que más inversiones ha recibido en los tres últimos años y ustedes no hacen referencia a eso porque gobiernan allí. La inversión para el Puerto de Barcelona es para mejorar los accesos, que llevan 20 años esperando. En Algeciras están encantados con las inversiones que estamos realizando", explicó Puente.

Desde el PP, sin embargo, Yeves mantuvo sus críticas y acusó al Gobierno de haber sustituido “el equilibrio territorial” por "intereses políticos del presidente Pedro Sánchez", a quien responsabilizó del supuesto agravio hacia Andalucía en favor de los votos de Junts.