La conexión marítima entre Portimao (Portugal) y Tánger Med, anunciada por el Gobierno marroquí para principios de julio como alternativa a los puertos españoles -entre ellos los de Algeciras y Tarifa- tras la cancelación de la Operación Paso del Estrecho, sigue en el aire. El Puerto de la localidad lusa ha publicado un anuncio en su web en el que informa de que "se están evaluando las condiciones operativas del Puerto de Portimao, junto con los armadores y diversas autoridades, con el fin de iniciar una conexión de ferry entre Portimao y Tánger" y destaca que "en este momento, todavía no es posible confirmar si se establecerá la conexión". "Tan pronto como haya más información sobre este proyecto, se publicará en este sitio web", indica la publicación.

Los gobiernos de España y Portugal han negado presiones desde Madrid para poner trabas a esta línea marítima, según una información publicada por el diario luso Observador. Algunos medios marroquíes apuntaban a la incidencia del coronavirus en el Algarve como la principal causa por la que se había suspendido la puesta en marcha de esta conexión. Sin embargo, en este mismo periódico, la alcaldesa de Portimao, Isilda Gomes, asegura que este no era el motivo y afirma que las negociaciones están suspendidas, ya que durante tres semanas no ha habido "nada nuevo por parte del Gobierno portugués" .

“No estoy en negociaciones, no sé qué está pasando. No me dieron más información”, garantiza la alcaldesa de Portimao, quien en junio acogió con agrado la posibilidad de recibir turistas marroquíes, pero que cambió de opinión cuando le dijeron que el principal objetivo de la conexión con Tánger Med sería el regreso a Marruecos de inmigrantes marroquíes residentes en Europa.

“La intención era que hubiera un factor de valor económico añadido para el municipio [de Portimao] y para el Algarve. Si no hay retorno económico, obviamente no servirá", indicó Isilda Gomes, y finalizó "Para mí, este asunto está cerrado. Así que no estoy interesada".