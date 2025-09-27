El megabuque 'ONE Innovation' llegará a TTI Algeciras con el mayor cargamento de contenedores de la historia

El puerto de Algeciras se prepara para recibir un hito en la historia del transporte marítimo. El megabuque ONE Innovation, de la naviera japonesa Ocean Network Express (ONE), atracará en la terminal TTI Algeciras el próximo 30 de octubre a las 6:00 con el mayor número de contenedores jamás cargado en una sola travesía: 22.233 TEU.

Este récord mundial se alcanzó en el puerto de Singapur, donde el buque embarcó la partida que lo sitúa como referente de la nueva generación de megamax, los portacontenedores más grandes del planeta. El hito supera su propia marca anterior, fijada en diciembre de 2023 con 22.000 TEU, y consolida al ONE Innovation como símbolo de la capacidad logística y la eficiencia en el comercio global.

Con 400 metros de eslora, 61 de manga y capacidad nominal para 24.136 TEU, el ONE Innovation es uno de los seis gigantes de su serie construidos en 2023 en el astillero Japan Marine United Corporation de Kure. Su casco magenta lo ha convertido en una estampa reconocible en los grandes corredores marítimos entre Asia y Europa.

Actualmente, el buque navega en el servicio FE4 (Far East Loop 4) de la Premier Alliance —antes THE Alliance—, que conecta los principales hubs del noreste asiático y el sudeste asiático con el noroeste europeo. En esta rotación escala en Felixstowe, Róterdam, Hamburgo y Le Havre antes de poner rumbo al Estrecho de Gibraltar para su cita en Algeciras, única terminal del Mediterráneo y del sur de Europa con capacidad para recibir embarcaciones de este porte.

La operación tendrá lugar en la TTI Algeciras, una terminal semiautomatizada con 350.000 metros cuadrados de superficie y calados superiores a 16 metros, con capacidad anual para 1,5 millones de TEU. Su infraestructura la sitúa como un enclave estratégico dentro de la red global de transbordo de contenedores, reforzando el papel del puerto algecireño como puerta esencial de entrada y salida entre continentes.

Más allá del récord numérico, la escala del ONE Innovation en Algeciras subraya el nivel de modernización e infraestructuras del puerto, capaz de dar servicio a los mayores buques del mundo y consolidar su posición como líder logístico en el Mediterráneo.