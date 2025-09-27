El avión de Netanyahu sobrevuela el Estrecho de Gibraltar tras desviar su ruta por la amenaza de arresto.

El avión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, trazó una ruta inusual sobre el Estrecho de Gibraltar en su viaje hacia Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. El desvío, de más de 600 kilómetros respecto a los trayectos habituales, se produjo para esquivar el espacio aéreo de países europeos que podrían ejecutar la orden internacional de arresto dictada contra él por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

El Boeing 737-338 (ER) del Gobierno israelí, conocido como Alas de Sión, partió de Tel Aviv a las 5:13 del 25 de septiembre y aterrizó en el aeropuerto JFK de Nueva York a las 11:10. Según el diario israelí Haaretz, es la primera vez que Netanyahu modifica de esta manera su recorrido a Estados Unidos: en visitas anteriores había sobrevolado Grecia, Italia o Francia.

La desviación, que llevó a la aeronave a bordear el Atlántico y sobrevolar el Estrecho de Gibraltar, no es un gesto menor. Desde noviembre de 2024 pesa sobre Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, una orden de detención de la CPI por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. La mayoría de los países europeos, signatarios del Estatuto de Roma, estarían obligados a ejecutar la detención en cuanto pisara su territorio o espacio aéreo.

Hungría, que en abril de 2025 anunció su retirada de la CPI durante una visita del primer ministro israelí a Budapest, se mantiene como una de las escasas excepciones en el continente, junto con potencias que no forman parte del tribunal, como Israel, Estados Unidos o Rusia.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, muestra un mapa en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este viernes, en Nueva York. / Ángel Colmenares / Efe

La visita de Netanyahu a la ONU coincide con la oleada de reconocimientos internacionales al Estado palestino y con la creciente presión mundial para frenar la ofensiva militar israelí en Gaza. Su discurso de este viernes en la Asamblea General estuvo marcado por los abucheos y la retirada masiva de delegaciones en protesta por su gestión de la guerra. Mientras en el interior de la sala se pedía “orden”, cientos de manifestantes se concentraban en Times Square para exigir el fin de la ofensiva.