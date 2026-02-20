La normativa europea de emisiones reduce en 11 puntos la actividad de los puertos europeos y la impulsa en países cercanos

Los primeros resultados del Observatorio impulsado por Puertos del Estado para analizar el impacto del EU-ETS en el transporte marítimo confirman un cambio significativo en los flujos de contenedores de larga distancia. La cuota de actividad de los principales puertos de la UE, medida en TEU-milla —capacidad del buque multiplicada por la distancia recorrida— ha descendido del 67% en 2023 al 56% en 2025. Son once puntos porcentuales menos en apenas dos años, con los retrocesos más acusados en el norte de Europa y en el Mediterráneo oriental.

En paralelo, los puertos extracomunitarios próximos a la UE han incrementado su peso en los servicios intercontinentales. En el norte de Europa, los enclaves del Reino Unido han pasado de representar el 17,5% del total de TEUs-milla en 2023 —sobre el agregado de Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos— al 32,1% en julio de 2025. Es decir, un aumento de 14,6 puntos que prácticamente equivale a la pérdida conjunta registrada por Países Bajos y Alemania en ese mismo periodo.

Los datos del observatorio no manifiestan un impacto especialmente sensible en el Mediterráneo occidental, donde se asienta el Puerto de Algeciras, si bien la cercanía de Tánger Med y el futuro puerto de Nador West pueden redundar en la fuga de escalas de paso de las navieras para ahorrar los costes del ETS.

En el Mediterráneo oriental el desplazamiento es muy visible. Los puertos egipcios han elevado su cuota del 35% en 2022 al 52% en 2025, un salto de 17 puntos. En sentido inverso, Grecia ha pasado del 45% al 12%, una caída de 33 puntos porcentuales en tres años. El Observatorio detecta así un trasvase de conectividad transoceánica hacia puertos no sujetos al sistema europeo de comercio de emisiones.

El análisis también constata un mayor peso de los puertos británicos y del Mediterráneo oriental en las rutas de larga distancia. La coincidencia temporal entre la entrada en vigor del ETS marítimo, la reorganización de alianzas navieras y la crisis en el Canal de Suez generó una alteración profunda del mercado. No obstante, el informe apunta que la situación en el canal, por sí sola, no explica el crecimiento sostenido de la conectividad en Reino Unido o Egipto, ni puede atribuirse únicamente a factores coyunturales como costes operativos o congestión.

A esta evolución del tráfico se suma un aumento de la capacidad planificada. En el Reino Unido, las inversiones previstas permitirán incrementar en un 21% la capacidad portuaria. En el Mediterráneo oriental —especialmente en Israel, Turquía y Egipto— los proyectos en marcha elevarán la capacidad en un 43%, medida en millones de TEUs anuales. Dado que las ampliaciones portuarias responden a proyecciones de largo plazo, el Observatorio concluye que estos movimientos apuntan a cambios estructurales en los patrones de tráfico.

En el ámbito ro-ro, el seguimiento preliminar detecta indicios de un posible retorno de parte del transporte de camiones a la carretera en detrimento del modo marítimo. De confirmarse, implicaría un aumento de emisiones asociadas a la cadena logística y mayores niveles de congestión viaria en Europa.

El Observatorio, desarrollado por el consorcio formado por Shipping Business Consultant (SBC), el Centro de Innovación del Transporte (CENIT) y Nextport, tiene como objetivo identificar posibles fugas de carbono y desvíos de tráficos derivados de la aplicación del EU-ETS, que obliga a las navieras que escalan en puertos comunitarios a abonar derechos de emisión en función de la capacidad del buque y la ruta realizada. Además de monitorizar contenedores y ro-ro, su finalidad es aportar datos que permitan anticipar prácticas evasivas y respaldar la revisión prevista de la Directiva, incorporando, en su caso, medidas correctoras.