El Gobierno aprueba el Plan Nacional de Descarbonización del Transporte Marítimo con ayudas de 250 millones euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo, que incluye un plan de ayudas públicas de 250 millones de euros en los próximos 5 años (2026-2030).

Estas ayudas se destinarán a apoyar a las navieras para la renovación y transformación de buques existentes y la construcción de otros nuevos que sean bajos en emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, las ayudas promocionarán proyectos piloto para el uso de nuevos combustibles renovables de origen no biológico, como amoniaco o el metanol.

La inversión inicial prevista procede de los ingresos generados por la incorporación del transporte marítimo al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS). Estos fondos se repartirán mediante procedimientos de licitación a los que las navieras podrán concurrir, siempre que cumplan los requisitos exigidos.

La Administración velará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas beneficiarias y supervisará anualmente las emisiones asociadas a los proyectos subvencionados.

Este plan, liderado por la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuenta con el consenso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece las líneas estratégicas, medidas y programas de ayuda para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Estrategia Marítima Nacional

El Plan de Acción Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo es uno de los pilares de la Estrategia Marítima Nacional 2025-2050, aprobada recientemente, y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, ambas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

También es una respuesta a los compromisos adquiridos por España en el marco de la Organización Marítima Internacional y de la Unión Europea, sobre todo en el contexto del paquete legislativo Fit for 55, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) y el Reglamento FuelEU Maritime.

El transporte marítimo, crucial para la economía española

El sector del transporte marítimo es esencial para la economía nacional: representa en torno al 13,7% del transporte de mercancías en la UE y lidera el tráfico de contenedores, con un 18% del total europeo. Este sector genera unos 3,5 millones de toneladas de CO2, lo que supone un 1,3% del total de las emisiones nacionales.

Con este plan, el Gobierno de España no sólo impulsa la reducción de emisiones y la transición hacia un modelo marítimo más sostenible, sino que también fortalece la soberanía industrial marítima y la posición estratégica de España en los corredores verdes europeos y globales.