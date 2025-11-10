Una fragata de la Armada Española escoltó al portaaviones más poderoso del mundo en su paso por el estrecho de Gibraltar

El mayor buque de guerra del mundo cruza el estrecho de Gibraltar rumbo al Caribe bajo la vigilancia de la Armada Española.

La fragata Numancia (F-83) de la Armada Española escoltó la pasada semana al grupo de ataque del portaaviones nuclear estadounidense USS Gerald R. Ford durante su cruce por el estrecho de Gibraltar. La imponente formación naval, encabezada por el buque insignia de la Marina de Estados Unidos, transitó desde el Mediterráneo hacia el Atlántico en una maniobra que simboliza la estrecha cooperación militar entre ambos países y que refuerza la presencia aliada en uno de los pasos marítimos más transitados del planeta.

Según informó el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), la participación española se enmarca dentro de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que buscan fortalecer la seguridad marítima y reforzar los lazos con socios estratégicos. “Esta navegación refuerza la colaboración entre la Armada Española y la Marina de Estados Unidos”, destacó el EMAD en sus redes sociales.

Al mando del capitán de fragata Álvaro Calderón Izquierdo, la Numancia se encontraba integrada en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS). Durante su despliegue, el buque español contribuye a la vigilancia de aguas de soberanía e interés nacional, mejora el conocimiento del entorno marítimo y disuade la comisión de delitos en la mar, precisó el comunicado.

La fragata 'Numancia' en la base de Rota tras participar en la operación Atalanta. / Jesús Marín

Un coloso rumbo al Caribe

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), con capacidad para transportar más de 90 aeronaves y un coste de construcción superior a 13.000 millones de dólares, es el portaaviones más moderno y tecnológicamente avanzado del mundo. Su desplazamiento hacia el Caribe marca un nuevo capítulo en el despliegue militar de Estados Unidos en la región, en lo que analistas interpretan como una demostración de fuerza y un mensaje político hacia el Gobierno de Nicolás Maduro, acusado desde Washington de albergar a narcotraficantes y cooperar con organizaciones criminales transnacionales.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ordenó el re-despliegue del grupo de ataque el pasado 24 de octubre, dentro del marco de las operaciones del Comando Sur de EEUU.

Una pausa que alimenta las especulaciones

Sin embargo, el paso del coloso nuclear por el Estrecho no ha sido seguido de un movimiento inmediato hacia el Caribe. Fuentes de seguimiento marítimo y satelital apuntan a que el grupo de ataque permanece frente a la costa marroquí, aparentemente a la espera de nuevas órdenes.

Este inusual paréntesis ha coincidido con informes que sugieren que el presidente Donald J. Trump estaría reconsiderando los planes para una posible acción en Venezuela, orientada tanto contra los cárteles de la droga como contra el propio régimen de Maduro.

Mientras el Gerald R. Ford y sus buques de escolta mantienen su posición, crece la expectación sobre los próximos pasos de Washington y el papel que jugará esta nave de 100.000 toneladas, símbolo del poder naval estadounidense, en la compleja partida geopolítica que se libra en el Caribe.