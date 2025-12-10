Fapacsa reclama al Puerto de Algeciras que reformule su modelo de crecimiento con un nuevo Plan Director de Infraestructuras

La Federación de Asociaciones de Vecinos Fapacsa reclama públicamente al Puerto de Algeciras que reformule su modelo de crecimiento con un nuevo Plan Director de Infraestructuras que integre las correciones y cambios propuestos en la Declaración Ambiental Estratégica de la redacción actual y que obtuvo una evaluación negativa.

El Plan Director de Infraestructuras planteaba ganar a la Bahía más de 500.000 metros cuadrados mediante la prolongación de Isla Verde hacia el Parque Natural del Estrecho y la playa de Getares para así sustentar el crecimiento de la actividad portuaria en las próximas décadas. Pese a dicha resolución desfavorable de la evaluación ambiental, de la que se cumplirán dos años en febrero de 2026, la APBA solicitó el pasado noviembre una prórroga de esa misma resolución desfavorable. Ahora, dentro del proceso administrativo, Fapacsa ha sido consultada por la administración, a la que ha reiterado su negativa.

"Fapacsa cree llegado el momento de la reflexión, introduciendo en cualquier escenario a futuro las repercusiones que la ciudad ya ha padecido, por la servidumbre de todo su frente litoral y la constante contaminación acústica y medioambiental. Incuantificables costos negativos para la calidad de vida de quienes viven en Algeciras", según el colectivo.

La federación recuerda que el informe ambiental rechazó esa propuesta por su potencial impacto "significativo" sobre especies en peligro de extinción, sobre la integridad de la Red Natura 2000 y sobre espacios naturales protegidos. El Ministerio también alertó de afecciones directas a la población por contaminación acústica y atmosférica, así como de consecuencias sobre la calidad de las aguas de baño y las playas.