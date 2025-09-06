Rescatan en el Estrecho a dos migrantes magrebíes que intentaban llegar a nado a la costa española

Una embarcación de Salvamento Marítimo en el Estrecho.

Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado en aguas del Estrecho de Gibraltar a dos hombres magrebíes que intentaban alcanzar a nado las costas españolas.

La intervención se ha producido después de que, en torno a las 9:00, un buque mercante alertara por teléfono de la presencia de dos personas cruzando las aguas con trajes de neopreno.

El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) Marítimo de Tarifa activó de inmediato a la embarcación Salvamar Atria, que localizó a los migrantes alrededor de las 10:20.

Ambos, mayores de edad y de origen magrebí, fueron trasladados en aparente buen estado de salud al puerto de Algeciras, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.