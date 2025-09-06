Rescatan a un kitesurfista en Tarifa tras una intensa búsqueda nocturna con un helicóptero y una embarcación

Un kitesurfista tuvo que ser rescatado este viernes por la noche en la playa de Valdevaqueros, en Tarifa, después de que le resultara imposible regresar a la orilla debido a las duras condiciones del mar y el viento. La operación se produjo en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado la alerta amarilla por fuerte oleaje y rachas de levante que alcanzaron los 80 kilómetros por hora.

El aviso llegó al Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, que activó un dispositivo de búsqueda. Desde la base de Salvamento Marítimo en Tarifa se movilizó la embarcación Salvamar Arcturus y el helicóptero Helimer 220, que peinaron la zona durante más de una hora.

Finalmente, pasadas las 22:00, el kitesurfista fue localizado por la embarcación de rescate y trasladado a tierra. Pese a la tensión vivida, se encontraba en buen estado de salud.

La seguridad, clave en los deportes náuticos

El incidente vuelve a subrayar la necesidad de extremar las medidas de seguridad en la práctica de deportes náuticos. Los expertos recomiendan revisar siempre la previsión meteorológica antes de entrar al agua, evitar alejarse demasiado de la costa, avisar a familiares o amigos del lugar de práctica y llevar consigo elementos de flotación y, si es posible, medios de comunicación.

El kitesurf es un deporte acuático donde el practicante se desliza sobre el agua usando una tabla mientras es impulsado por el viento a través de una cometa (kite) unida al cuerpo mediante un arnés y líneas de control.