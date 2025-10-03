El Estrecho bajo vigilancia: el patrullero 'Tagomago' zarpa para proteger una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo

El patrullero de vigilancia de zona (PVZ) Tagomago (P-22) ha iniciado una nueva misión de vigilancia marítima en una de las zonas más estratégicas del planeta: el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Bajo el mando del teniente de navío Gonzalo Ruiz Gómez, este buque de la Armada Española tiene como objetivo garantizar la seguridad de los espacios marítimos de interés nacional en un área que conecta el Mediterráneo con el Atlántico y que registra más de 100.000 tránsitos de buques cada año.

El Estrecho es mucho más que un corredor geográfico: es una arteria vital para el comercio internacional, un punto neurálgico en las rutas de migración irregular y un espacio donde convergen múltiples intereses geopolíticos. La presencia constante de buques como el Tagomago resulta fundamental para mantener el control y la estabilidad en estas aguas compartidas con Marruecos.

Un veterano al servicio del Estrecho

La actividad del Tagomago se enmarca dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), operando integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) bajo control del Mando de Operaciones (MOPS).

El patrullero realiza dos tipos de misiones principales. Por un lado, contribuye a incrementar el Conocimiento del Entorno Marítimo (CEM), recopilando información sobre todo lo que sucede en el mar: tráfico comercial, movimientos sospechosos, condiciones meteorológicas o actividades pesqueras irregulares. Por otro lado, ejecuta Operaciones de Seguridad Marítima (MSO), actuando directamente contra amenazas como el contrabando, la pesca ilegal o cualquier actividad ilícita.

El PVZ Tagomago es el segundo de los diez patrulleros de la clase Anaga, construidos en los años ochenta. Con base en Cádiz, es uno de los ocho buques del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima. Aunque no es el buque más moderno de la flota, sus más de cuatro décadas de servicio demuestran su eficacia en misiones de vigilancia costera y control marítimo.