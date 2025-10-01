Ecologistas exigen explicaciones por un posible accidente en un submarino ruso con riesgo de vertido en el Estrecho de Gibraltar

La asociación Agaden–Ecologistas en Acción ha reclamado al Gobierno español respuestas “urgentes y transparentes” tras las informaciones publicadas en medios nacionales e internacionales sobre un grave incidente en el submarino ruso Novorossiysk (B-261) mientras cruzaba aguas próximas al Estrecho de Gibraltar.

Según la filtración del canal opositor ruso VChK-OGPU, el sumergible habría sufrido una avería crítica en su sistema de combustible que lo obligó a navegar en superficie, con riesgo de explosión interna. La tripulación, sin repuestos ni técnicos especializados, podría haber optado por bombear diésel al mar como medida de emergencia, lo que supondría un riesgo severo para la biodiversidad marina y la salud de la población costera, apuntan los conservacionistas.

Ante este escenario, Agaden ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores y al resto de carteras implicadas (Defensa, Interior y Transición Ecológica) que aclare, entre otros aspectos:

si el Novorossiysk se encuentra efectivamente en aguas próximas al Estrecho y en qué estado técnico,

qué protocolos de seguridad se han activado para proteger a la población y la navegación,

si existen indicios de vertidos de combustible al mar y qué medidas de contención se han adoptado,

si se realizarán controles ambientales y muestreos de agua cuyos resultados se hagan públicos,

cuyos resultados se hagan públicos, y qué información se ha solicitado a las autoridades británicas en Gibraltar y a la OTAN.

“Cualquier vertido o accidente en este enclave estratégico podría tener consecuencias irreversibles para los ecosistemas marinos y para las comunidades humanas que dependen de ellos”, advierte la organización ecologista.

El Novorossiysk es un submarino diésel-eléctrico de clase Kilo-II integrado en la Flota del Mar Negro. Diseñado para una dotación de 52 tripulantes, puede permanecer hasta 45 días en inmersión y está armado con torpedos y misiles Kalibr, con capacidad para portar ojivas convencionales o nucleares.

El Kremlin no ha confirmado oficialmente la avería y la prensa rusa guarda silencio. Sin embargo, medios internacionales como The Sun en Reino Unido o Le Figaro en Francia se han hecho eco de las filtraciones. El supuesto accidente llega apenas después de la destrucción del Rostov-on-Don, otro submarino de la misma serie, atacado por Ucrania en agosto de 2024.

Agaden insiste en que, más allá de la geopolítica, lo que está en juego en el Estrecho es la seguridad de la población y la protección de uno de los ecosistemas marinos más valiosos del planeta.