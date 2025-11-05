La Estrategia Verde del Puerto de Algeciras se refuerza con un foro de debate

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha celebrado este miércoles en el faro de Tarifa el tercer Encuentro de Empresas Adheridas a la Estrategia Verde de la institución. Una cita anual para fortalecer las relaciones entre las empresas participantes, compartir iniciativas en sostenibilidad e impulsar nuevas acciones que contribuyan a la descarbonización y la eficiencia ambiental de los puertos de Algeciras y de Tarifa.

La jornada ha reunido a las 39 empresas actualmente adheridas a la Estrategia Verde, una cifra que continúa creciendo año tras año y que refleja el compromiso de la comunidad portuaria con el desarrollo sostenible, la innovación y la mejora continua en la gestión de los impactos derivados de su actividad. Responsables de la APBA y de la Oficina Verde han presentado los avances alcanzados en la Estrategia Verde durante el último ejercicio, así como las actuaciones planificadas. Para fomentar el intercambio de experiencias, las empresas han compartido sus avances y proyectos en materia de sostenibilidad.

Acerinox ha presentado su proyecto Acero ECO, un producto fabricado con energía 100% renovable y más del 90% de material reciclado, que contribuye a la reducción de emisiones de CO₂; Gabarras y Servicios ha dado a conocer la restauración y transformación del viejo buque Kjella en el nuevo Isla Verde Quince, proyecto emblemático que refuerza su compromiso con la innovación y el respeto ambiental; mientras que Evos ha expuesto las acciones que desarrolla en materia de sostenibilidad.

Plan de Adaptación al Cambio Climático

En la cita ha participado Rafael Molina Sánchez, director del Centro de Liderazgo y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que ha presentado un avance del Plan de Adaptación al Cambio Climático que está elaborando para la APBA. La iniciativa permitirá identificar los principales riesgos climáticos a los que se enfrentan las instalaciones portuarias y establecer medidas de adaptación que garanticen su resiliencia futura.

El encuentro ha finalizado con un espacio de networking y puesta en común, en el que se ha puesto de manifiesto la mejora del flujo bidireccional de comunicación entre las empresas adheridas y la Oficina Verde así como los avances alcanzados en la implantación de la Estrategia Verde, que continúa consolidándose como un compromiso compartido por toda la comunidad portuaria. En este sentido los participantes han subrayado la importancia de promover nuevas iniciativas conjuntas entre las empresas adheridas y la Autoridad Portuaria, con el propósito de seguir avanzando hacia una colaboración más estrecha, coordinada y sostenible.